O que fazer se o botão de Ação dos iPhones não estiver funcionando

O botão de Ação (Action button) chegou junto aos iPhones 15 Pro e 15 Pro Max, no final de 2023. De lá para cá, a Apple o levou também aos modelos de entrada — inclusive ao iPhone 16e.

Por meio dele, é possível usar a Inteligência Visual (Visual Intelligence) ou mesmo colocar algum atalho do sistema, como abrir a lanterna ou o reconhecimento de músicas do Shazam, por exemplo.

Porém, caso esse botão não esteja funcionando, mostraremos algumas dicas que podem lhe ajudar a resolver essa situação. Veja só! 📱

Certifique-se de que está usando o botão da maneira correta, já que ele pode ser acionado através de um pressionamento longo (ao invés do tradicional clique rápido).

Verifique se você de fato adicionou uma ação para o botão, abrindo os Ajustes e indo até “Botão de Ação”.

Se estiver usando alguma capa, remova-a e teste o botão novamente.

Verifique se há resíduos ou outras sujeiras que possam estar bloqueando o funcionamento do botão de Ação. Nesses casos, experimente passar um pano seco e que não solte fiapos. Se não resolver, molhe ligeiramente a área do iPhone usando água doce.

Reinicie o seu iPhone e verifique que você está na versão mais recente do iOS.

Caso o botão ainda não esteja funcionando ou até funcione, mas de forma intermitente, você deve entrar em contato com o suporte da Apple — a fim de que o seu aparelho seja inspecionado. Você pode fazer isso pelo telefone 0800-761-0880, pelo site ou pelo app Suporte. É possível também marcar um horário em uma das duas Apple Stores localizadas no Brasil ou num Centro de Serviço Autorizado Apple.

