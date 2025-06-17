O que fazer se o ProMotion não estiver funcionando corretamente no iPhone/iPad

O ProMotion, recurso das telas de iPhones e iPads que aumenta e torna variável a taxa de atualização (refresh rate), pode fazer com que os displays sejam atualizados 120 vezes por segundo (120Hz) — 2x mais rápido que o padrão —, otimizando a fluidez e agilidade das respostas.

Ele é ativado por padrão nos modelos de iPhones e iPads compatíveis e suspenso temporariamente quando o dispositivo superaquece, apresenta bateria baixa ou está no Modo Pouca Energia, e pode ser gerenciado nos Ajustes.

Em circunstâncias normais, no entanto, uma queda na exibição de quadros e animações instáveis na tela podem indicar mau funcionamento do ProMotion.

As dicas e os ajustes a seguir podem lhe ajudar a restaurar a rolagem fluida e as altas taxas de quadros na tela do seu dispositivo.

Verifique se o ProMotion está ligado

Sim, uma dica básica, mas necessária. Caso a sua tela não esteja funcionando corretamente, a primeira coisa que deve ser feita é certificar-se que a opção “Limitar Taxa de Quadros” está desativada em Ajustes » Acessibilidade » Movimento — o ProMotion pode ter sido acidentalmente desativado.

Desative o Modo Pouca Energia

Para economizar bateria, a Apple limita a taxa de atualização do ProMotion a apenas 60 vezes por segundo (60Hz) quando o Modo Pouca Energia está ativado em Ajustes » Bateria. A frequência dos quadros na tela só poderá retornar ao normal ao desligar a economia da bateria no seu iPhone ou iPad.

Deixe o iPhone ou iPad esfriar

Quando o seu dispositivo superaquece, o sistema operacional automaticamente limita alguns recursos, como o ProMotion, para reduzir a carga da CPU e da GPU , estabilizando a temperatura. Esperar o seu iPhone ou iPad esfriar até que ele retorne às operações normais é sempre a melhor opção quando ele está mais quente que o normal.

Remova os filtros de foco

Os filtros de foco do Não Perturbe podem ativar automaticamente recursos como o Modo Pouca Energia quando o recurso é ligado. Se o seu iPhone ou iPad entra no Modo Pouca Energia toda vez que algum foco específico do Não Perturbe é ativado, exclua esse filtro de foco nos Ajustes para reativar o ProMotion indo no foco em questão.

Lembre-se que o ProMotion não funciona em todos os apps do seu iPhone ou iPad

Por mais que a rolagem de tela nos menus e apps próprios da Apple seja bastante fluida, alguns apps de terceiros, por incrível que pareça. não oferecem suporte ao ProMotion.

Se a frequência de quadros em algum app ou jogo do seu iPhone ou iPad não estiver boa, cabe mandar um email ao desenvolvedor ou à empresa responsável solicitando suporte à funcionalidade em atualizações futuras.

Reinicie e/ou atualize o seu dispositivo

Uma dica básica, mas igualmente válida. Caso nenhum dos métodos acima tenha funcionado, sempre vale tentar melhorar o desempenho do seu iPhone ou iPad reiniciando-o ou atualizando o iOS/iPadOS para a versão mais recente disponível, que pode trazer correções de bugs.

Redefina as configurações do sistema

Redefinir as configurações do seu dispositivo pode reativar o ProMotion é uma boa opção, já que o recurso é ativado como configuração padrão. Em casos extremos, apagar o seu iPhone ou iPad e reconfigurá-lo como novo também pode resolver os problemas.

Verifique o histórico de reparos

Caso o seu iPhone ou iPad tenha sido comprado usado, considere verificar o histórico de reparos nos Ajustes para confirmar se o dispositivo passou por algum conserto ou se apresenta peças de reposição não originais.

Faça um diagnóstico

Atualmente, a Apple permite que qualquer pessoa faça um diagnóstico para checar se o aparelho está com algum problema. E você pode verificar se a tela tem algum defeito seguindo alguns passos simples, os quais explicamos no vídeo abaixo:

Leve seu dispositivo para uma inspeção

Utilizar apps de terceiros para ver as taxas de atualização de tela do seu dispositivo ou levá-lo para uma inspeção também pode ajudar a identificar os problemas.

Caso nada disso funcione, experimente entrar em contato com o suporte da Apple, seja pelo telefone 0800-761-0880, pelo site ou pelo app Suporte. Você também pode marcar um horário em uma das duas Apple Stores localizadas no Brasil ou num Centro de Serviço Autorizado Apple.