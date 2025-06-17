Navegue

O que fazer se o ProMotion não estiver funcionando corretamente no iPhone/iPad

Lucas Miranda Magalhães
17/06/2025 • 07:30
Foto de Daniel Romero na Unsplash
iPhone 16 Pro Max rodando o iOS 26

O ProMotion, recurso das telas de iPhones e iPads que aumenta e torna variável a taxa de atualização (refresh rate), pode fazer com que os displays sejam atualizados 120 vezes por segundo (120Hz) — 2x mais rápido que o padrão —, otimizando a fluidez e agilidade das respostas.

Ele é ativado por padrão nos modelos de iPhones e iPads compatíveis e suspenso temporariamente quando o dispositivo superaquece, apresenta bateria baixa ou está no Modo Pouca Energia, e pode ser gerenciado nos Ajustes.

Em circunstâncias normais, no entanto, uma queda na exibição de quadros e animações instáveis na tela podem indicar mau funcionamento do ProMotion.

As dicas e os ajustes a seguir podem lhe ajudar a restaurar a rolagem fluida e as altas taxas de quadros na tela do seu dispositivo.

Verifique se o ProMotion está ligado

Sim, uma dica básica, mas necessária. Caso a sua tela não esteja funcionando corretamente, a primeira coisa que deve ser feita é certificar-se que a opção “Limitar Taxa de Quadros” está desativada em Ajustes » Acessibilidade » Movimento — o ProMotion pode ter sido acidentalmente desativado.

Desative o Modo Pouca Energia

Para economizar bateria, a Apple limita a taxa de atualização do ProMotion a apenas 60 vezes por segundo (60Hz) quando o Modo Pouca Energia está ativado em Ajustes » Bateria. A frequência dos quadros na tela só poderá retornar ao normal ao desligar a economia da bateria no seu iPhone ou iPad.

Deixe o iPhone ou iPad esfriar

Quando o seu dispositivo superaquece, o sistema operacional automaticamente limita alguns recursos, como o ProMotion, para reduzir a carga da CPU 1Central processing unit, ou unidade central de processamento. e da GPU 2Graphics processing unit, ou unidade de processamento gráfico., estabilizando a temperatura. Esperar o seu iPhone ou iPad esfriar até que ele retorne às operações normais é sempre a melhor opção quando ele está mais quente que o normal.

Remova os filtros de foco

Os filtros de foco do Não Perturbe podem ativar automaticamente recursos como o Modo Pouca Energia quando o recurso é ligado. Se o seu iPhone ou iPad entra no Modo Pouca Energia toda vez que algum foco específico do Não Perturbe é ativado, exclua esse filtro de foco nos Ajustes para reativar o ProMotion indo no foco em questão.

Lembre-se que o ProMotion não funciona em todos os apps do seu iPhone ou iPad

Por mais que a rolagem de tela nos menus e apps próprios da Apple seja bastante fluida, alguns apps de terceiros, por incrível que pareça. não oferecem suporte ao ProMotion.

Se a frequência de quadros em algum app ou jogo do seu iPhone ou iPad não estiver boa, cabe mandar um email ao desenvolvedor ou à empresa responsável solicitando suporte à funcionalidade em atualizações futuras.

Reinicie e/ou atualize o seu dispositivo

Uma dica básica, mas igualmente válida. Caso nenhum dos métodos acima tenha funcionado, sempre vale tentar melhorar o desempenho do seu iPhone ou iPad reiniciando-o ou atualizando o iOS/iPadOS para a versão mais recente disponível, que pode trazer correções de bugs.

Redefina as configurações do sistema

Redefinir as configurações do seu dispositivo pode reativar o ProMotion é uma boa opção, já que o recurso é ativado como configuração padrão. Em casos extremos, apagar o seu iPhone ou iPad e reconfigurá-lo como novo também pode resolver os problemas.

Verifique o histórico de reparos

Caso o seu iPhone ou iPad tenha sido comprado usado, considere verificar o histórico de reparos nos Ajustes para confirmar se o dispositivo passou por algum conserto ou se apresenta peças de reposição não originais.

Faça um diagnóstico

Atualmente, a Apple permite que qualquer pessoa faça um diagnóstico para checar se o aparelho está com algum problema. E você pode verificar se a tela tem algum defeito seguindo alguns passos simples, os quais explicamos no vídeo abaixo:

YouTube video

Leve seu dispositivo para uma inspeção

Utilizar apps de terceiros para ver as taxas de atualização de tela do seu dispositivo ou levá-lo para uma inspeção também pode ajudar a identificar os problemas.

Caso nada disso funcione, experimente entrar em contato com o suporte da Apple, seja pelo telefone 0800-761-0880, pelo site ou pelo app Suporte. Você também pode marcar um horário em uma das duas Apple Stores localizadas no Brasil ou num Centro de Serviço Autorizado Apple.

Notas de rodapé

  • 1
    Central processing unit, ou unidade central de processamento.
  • 2
    Graphics processing unit, ou unidade de processamento gráfico.

Lucas Miranda Magalhães
Estudante de Comunicação Organizacional na Universidade de Brasília (UnB), é fascinado pelo mundo Apple desde que se entende por gente. Mineiro que reside em Brasília, não desgruda do seu iPhone 16 Pro e de seus AirPods Pro. Adora música, cinema, games, livros, tecnologia, e cultura pop.
