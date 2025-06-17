Promoções na App Store: SEGA, Washy’s Adventure, Facula e mais!

Para esta terça-feira, confira e aproveite a nossa seleção de promoções na App Store!
A SEGA, uma das grandes desenvolvedoras de jogos do mundo, aparentemente está em um movimento de descontinuação do suporte de uma série de jogos clássicos portados para sistemas móveis — e, por isso, eles estão de graça!
É uma excelente oportunidade para ter ótimos títulos — mesmo que eles percam suporte em breve. Confira:
Para aproveitar esse clima retrô, um trailer de 12 anos atrás:
Aproveite essa oportunidade e boa diversão!
Abaixo outros jogos/apps que, juntos, somam mais de R$40 em descontos:
Jogos
Jogo de ação.
Simulador.
Aplicativos
Um mundo de fotos a ser explorado.
Utilitário musical.
Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🏎️