Promoções na App Store: SEGA, Washy’s Adventure, Facula e mais!

Para esta terça-feira, confira e aproveite a nossa seleção de promoções na App Store!

A SEGA, uma das grandes desenvolvedoras de jogos do mundo, aparentemente está em um movimento de descontinuação do suporte de uma série de jogos clássicos portados para sistemas móveis — e, por isso, eles estão de graça!

É uma excelente oportunidade para ter ótimos títulos — mesmo que eles percam suporte em breve. Confira:

Para aproveitar esse clima retrô, um trailer de 12 anos atrás:

Aproveite essa oportunidade e boa diversão!

Abaixo outros jogos/apps que, juntos, somam mais de R$40 em descontos:

Jogos

Jogo de ação.

Simulador.

Aplicativos

Um mundo de fotos a ser explorado.

Utilitário musical.

Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr.