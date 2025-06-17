Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

Promoções na App Store: SEGA, Washy’s Adventure, Facula e mais!

Marcelo Melo
17/06/2025 • 21:48
Crazy Taxi

Para esta terça-feira, confira e aproveite a nossa seleção de promoções na App Store!

Publicidade

A SEGA, uma das grandes desenvolvedoras de jogos do mundo, aparentemente está em um movimento de descontinuação do suporte de uma série de jogos clássicos portados para sistemas móveis — e, por isso, eles estão de graça!

É uma excelente oportunidade para ter ótimos títulos — mesmo que eles percam suporte em breve. Confira:

Para aproveitar esse clima retrô, um trailer de 12 anos atrás:

YouTube video

Aproveite essa oportunidade e boa diversão!

Publicidade

Abaixo outros jogos/apps que, juntos, somam mais de R$40 em descontos:

Jogos

Jogo de ação.

Publicidade

Simulador.

Aplicativos

Um mundo de fotos a ser explorado.

Utilitário musical.

Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🏎️

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Marcelo Melo
Brasiliense, adora viajar, esportes, games e cinema. Pós-graduado em Administração e Marketing pela FGV, além do trabalho ministra workshops e dá consultoria sobre tecnologia. Desde 2005, quando ganhou o seu primeiro iBook, não largou mais o mundo Apple.
Post Ant.

Apple consegue escapar de multa milionária por uso de patentes 4G da Optis
Próx. Post

Como permitir que aplicativos adicionem áudio em ligações no iPhone
Posts relacionados