Próxima versão do NFC aumentará o seu alcance em 4x

Bruno Cardoso
17/06/2025 • 12:30
Shutterstock.com
iPhone e NFC

O NFC Forum, organização da qual a Apple faz parte (junto a Google, HUAWEI, Sony e outras), anunciou hoje o NFC Release 15, a mais nova versão da tecnologia Near Field Communication (NFC).

De acordo com o consórcio, essa nova geração do NFC aumenta em quatro vezes o campo de alcance do padrão, que sai de 0,5cm para até 2cm.

A ideia aqui é tornar interações sem contato (como usar o iPhone ou o Apple Watch para realizar uma transação em um terminal de pagamento com o Apple Pay) mais rápidas e confiáveis, além de requerer um alinhamento menos preciso dos dispositivos.

O diretor executivo do NFC Forum, Mike McCamon, comentou a novidade:

Muitos mercados devem se beneficiar do alcance estendido, com os consumidores sendo os que mais se beneficiam com uma experiência de usuário aprimorada. Redefinindo a linha de base para conexões sem contato, o NFC Release 15 também deve promover novos e interessantes casos de uso, como usar o celular como terminal de pagamento, além de otimizar a usabilidade do NFC em diversos setores, incluindo automotivo, transporte público e controle de acesso.

Além disso, a tecnologia também ganhou melhorias pensadas em dispositivos como smartwatches, os quais contam com antenas mais diminutas, bem como um suporte aprimorado a aparelhos que podem funcionar como leitores NFC (como o iPhone no Tap to Pay, por exemplo).

O chamado multi-purpose tap, que é quando uma interação via NFC é usada para desencadear uma série de outras ações, foi otimizado, e o NFC Forum também expandiu o suporte ao NFC Digital Product Passport (DPP) — solução projetada para incorporar dados ambientais e de ciclo de vida em produtos físicos na União Europeia.

via MacRumors

Bruno Cardoso
Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
