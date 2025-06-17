Threads ganha feed cronológico dedicado a posts do fediverso

A Meta começou a liberar hoje um novo feed no Threads que conta apenas com postagens feitas no fediverso — rede de servidores independentes, mas interconectados, como aqueles presentes no Mastodon, por exemplo.

Essa novidade, vale notar, aparecerá apenas para usuários que ativaram o compartilhamento de posts nessa rede — opção que já existe na plataforma há algum tempo.

Ainda segundo a empresa, essa nova linha do tempo poderá ser acessada por um atalho no topo da tela e mostrará posts de contas seguidas pelo usuário com uma cronologia invertida (do mais recente para o mais antigo). O atalho também dirá quantos novos posts estão disponíveis para visualização.

Duas atualizações do fediverso que vão lhe ajudar a encontrar novas perspectivas no Threads: as pessoas que ativaram o compartilhamento no fediverso vão agora ver publicações de perfis federados que seguem num feed dedicado e podem procurar outros utilizadores do fediverso diretamente no Threads. Há mais trabalho a fazer, mas fizemos grandes progressos em direção à interoperabilidade desde que lançámos o compartilhamento no fediverso no ano passado.

Como dito pelo chefe do Instagram, Adam Mosseri, em um post no Threads, também será possível a partir de agora buscar por perfis federados diretamente da plataforma da Meta — e interagir com as suas postagens.

Para buscar por um perfil federado no Threads, basta digitar o seu nome na barra de pesquisa. “Por exemplo, se você digitar ‘@flipboard@flipboard.social’ e houver uma correspondência exata, o resultado da pesquisa mostrará o perfil do fediverso com o ícone do fediverso”, explicou a Meta em um comunicado oficial.

De acordo com dados da empresa, os usuários da sua plataforma de microblogging já interagiram com 75% de todos os servidores do fediverso desde que ela lançou sua integração com essa rede de servidores.