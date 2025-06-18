Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

Aplicativo do Gemini para iOS agora suporta upload de vídeos

Douglas Nascimento
18/06/2025 • 12:54
Koshiro K / Shutterstock.com
App do Gemini na App Store

Entender o contexto e o conteúdo de um vídeo agora está bem mais fácil com o aplicativo oficial do Gemini para iOS. Como publicado pelo 9to5Google, agora é possível enviar um arquivo como prompt e obter respostas sobre ele do chatbot oficial do Google.

Publicidade

O recurso funciona de maneira bastante simples, bastando ao usuário fazer upload do vídeo desejado (tocando no botão “+”) e digitar alguma pergunta ou fazer alguma solicitação no campo de texto para que o aplicativo o responda instantaneamente após a análise.

Gemini
Gemini
Gemini

A funcionalidade, no entanto, só está disponível por meio de upload. Embora o app do Gemini conte com uma câmera integrada, ela ainda captura apenas imagens. Então, você precisa necessariamente abrir a câmera nativa do iPhone, gravar um vídeo e fazer o upload para analisá-lo.

Posts relacionados

De acordo com o site, a novidade está sendo disponibilizada para contas gratuitas e pagas (nos modelos 2.5 Flash e 2.5 Pro). Ela não está disponível na versão do chatbot para a web, que (ainda) reconhece vídeos como um formato não suportado.

O Gemini pode ser baixado gratuitamente na App Store. O novo recurso, no entanto, ainda não está disponível para todos os usuários.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
Post Ant.

ByteDance agora tem até setembro para vender o TikTok nos EUA
Próx. Post

Apple Arcade ganha comercial com participação de Bob Esponja, Sonic e mais
Posts relacionados