Aplicativo do Gemini para iOS agora suporta upload de vídeos

Entender o contexto e o conteúdo de um vídeo agora está bem mais fácil com o aplicativo oficial do Gemini para iOS. Como publicado pelo 9to5Google, agora é possível enviar um arquivo como prompt e obter respostas sobre ele do chatbot oficial do Google.

Publicidade

O recurso funciona de maneira bastante simples, bastando ao usuário fazer upload do vídeo desejado (tocando no botão “+”) e digitar alguma pergunta ou fazer alguma solicitação no campo de texto para que o aplicativo o responda instantaneamente após a análise.

A funcionalidade, no entanto, só está disponível por meio de upload. Embora o app do Gemini conte com uma câmera integrada, ela ainda captura apenas imagens. Então, você precisa necessariamente abrir a câmera nativa do iPhone, gravar um vídeo e fazer o upload para analisá-lo.

De acordo com o site, a novidade está sendo disponibilizada para contas gratuitas e pagas (nos modelos 2.5 Flash e 2.5 Pro). Ela não está disponível na versão do chatbot para a web, que (ainda) reconhece vídeos como um formato não suportado.

O Gemini pode ser baixado gratuitamente na App Store. O novo recurso, no entanto, ainda não está disponível para todos os usuários.