App para Apple Vision Pro explora a futura estação espacial Haven-1

Quer ter um gostinho antecipado de como será o interior da Haven-1 — desenvolvida atualmente pela empresa Vast para ser a primeira estação espacial comercial do mundo? Então você pode — desde que tenha um Apple Vision Pro ou outro headset de realidade virtual/aumentada (como os da Meta).

É que a Vast, empresa responsável pela estação espacial, lançou recentemente na App Store o aplicativo Haven-1 VR, o qual promete levar os usuários para dentro (obviamente, não literalmente) da aguardada estação, apresentando ainda o astronauta veterano Andrew Feustel (da NASA) como guia.

Explore e interaja com as áreas de armazenamento da tripulação, a área comum, os alojamentos ergonômicos da tripulação e as cargas úteis no Laboratório Haven-1. Desfrute de uma visão expansiva de 180º da Terra através da janela abaulada e experimente o efeito de visão geral como um verdadeiro astronauta.

De acordo com o Cult of Mac, o app para o Vision Pro transforma os usuários em espécies de astronautas virtuais, permitindo que eles realizem atividades realistas e interajam com sistemas de suporte à vida, áreas de armazenamento de alimentos e outros equipamentos de tripulação.

O app ainda faz uso de recursos visuais do Vision Pro para fornecer uma visão imersiva em 180º da Terra, bem como dá aos usuários a chance de explorar o sistema de sono de gravidade zero da estação, projetado para fornecer conforto máximo aos usuários em períodos de descanso.

O Vast Haven-1 VR ocupa um pouco mais de 1GB de espaço de armazenamento no Vision Pro e pode ser baixado gratuitamente na App Store.

