Apple Arcade ganha comercial com participação de Bob Esponja, Sonic e mais

O Apple Arcade ganhou hoje um novo comercial, compartilhado no canal oficial do serviço no YouTube, apresentando figuras conhecidas do mundo do entretenimento, incluindo Bob Esponja, Sonic, PAC-MAN e mais.

Todos eles estão tentando embarcar rapidamente em um trem que parte em uma estação e a ideia do comercial é que o Apple Arcade oferece acesso a centenas de jogos em qualquer lugar, diretamente no seu iPhone.

Leve centenas de jogos com você. Diversão para todos. Tudo no iPhone.

Cabe recordar que, no começo deste mês, o serviço de jogos da Maçã adicionou cinco novos títulos, incluindo uma versão exclusiva do popular UNO. Os próximos lançamentos estão marcados para chegar à plataforma no dia 3 de julho.

O Apple Arcade conta com mais de 200 títulos no acervo (livres de propagandas ou compras internas), os quais podem ser acessados por até cinco membros de um Compartilhamento Familiar por iPhones, iPads, Macs, Apple TVs e/ou Apple Vision Pros. O serviço de jogos custa R$14,90 por mês e também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

