Apple promove iPhone 16 Pro em novo curta da campanha “Shot on iPhone”

Lucas Miranda Magalhães
18/06/2025 • 18:50
Como parte da campanha “Shot on iPhone” (“Filmado com iPhone”), a Apple publicou hoje em seu canal no YouTube um novo curta-metragem que foi gravado inteiramente utilizando a câmera do iPhone 16 Pro, intitulado “Big Man”.

Dirigido por Aneil Karia, o vídeo é estrelado pelo rapper britânico Stormzy e tem cerca de 20 minutos de duração. Ele conta a história fictícia de Tenzman, um músico que está cansado do mundo, e de dois jovens brilhantes e alegres que entram em sua vida por acaso. O trio logo embarca em uma jornada — que revela um caminho melhor para todos eles e inspira Tenzman a continuar compondo.

Além do vídeo principal, a Apple também compartilhou os bastidores das gravações do curta, que destaca recursos de câmera do iPhone 16 Pro, como o modo Cinema, a câmera lenta em 4K a 120 quadros por segundos e as gravações com Apple Log.

Confira os bastidores abaixo:

O curta dá continuidade à estratégia da Maçã de utilizar filmagens dos seus iPhones mais potentes não apenas nas demonstrações dos produtos, mas também em projetos cinematográficos mais completos e narrativos.

Lucas Miranda Magalhães
Estudante de Comunicação Organizacional na Universidade de Brasília (UnB), é fascinado pelo mundo Apple desde que se entende por gente. Mineiro que reside em Brasília, não desgruda do seu iPhone 16 Pro e de seus AirPods Pro. Adora música, cinema, games, livros, tecnologia, e cultura pop.
