Apple TV+: “Yo Gabba GabbaLand!” ganhará segunda temporada em 2026

O Apple TV+ anunciou hoje que a série infantil “Yo Gabba Gabbalândia!” (“Yo Gabba GabbaLand!”) ganhará uma segunda temporada em 30 de janeiro de 2026 (uma sexta-feira).

Publicidade

Além disso, o serviço também disse que disponibilizará todas as quatro temporadas de “Yo Gabba Gabba!” — a série vencedora do Emmy da qual “Yo Gabba Gabbalândia!” é derivada — no seu catálogo no próximo dia 20 (também uma sexta-feira).

A segunda temporada terá um total de dez episódios e voltará a contar com Erin Pearce como Toodee, Emma Penrose como Foofa, Adam Deibert como Muno, Amos Watene como Brobee e Christian Jacobs como Plex — além, é claro, de Kamryn Smith como a apresentadora Kammy Kam.

Segundo a Maçã, eles “serão acompanhados por uma nova formação repleta de estrelas” chamados “Super Music Friends”, além de convidados especiais que ajudarão a passar “lições de vida por meio de música, dança e descobertas alegres”.

Publicidade

“Yo Gabba GabbaLand!” é produzida em parceria pela WildBrain e pela Yo Gabba Gabba LLC, coproprietários da marca. A série é criada por Jacobs e Scott Schultz, que também atuam como produtores executivos ao lado de Josh Scherba e Stephanie Betts.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$29,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.