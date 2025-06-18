Navegue

ByteDance agora tem até setembro para vender o TikTok nos EUA

Bruno Cardoso
18/06/2025 • 12:14
O governo dos Estados Unidos anunciou ontem estenderá, pela terceira vez, o prazo para que a operação estadunidense do TikTok seja vendida para uma empresa não chinesa — evitando, assim, o banimento da rede social no país.

O novo prazo terá uma duração de 90 dias, o que significa que a ByteDance (empresa dona da rede social) terá até meados de setembro para entrar em um acordo com um comprador e conseguir a chancela do governo chinês, necessária para a efetuação dessa transição.

Segundo informações do O Globo, a companhia até chegou a apresentar um modelo de acordo considerado promissor no início de abril, o qual envolvia aumentar a participação de investidores não chineses para 80% (e não mais 60%, como é atualmente). Nesse caso, a ByteDance continuaria com a sua atual participação de 20%.

O presidente Trump assinará uma nova ordem executiva esta semana para manter o TikTok em funcionamento. Como ele disse repetidamente […] ele não quer que o TikTok desapareça.

Karoline Leavitt, secretária de imprensa da Casa Branca.

A Oracle (que já hospeda os dados do TikTok nos EUA), porém, é quem de fato controlaria a operação, eliminando as preocupações do presidente Donald Trump de que oficiais chineses poderiam acessar dados de usuários estadunidenses ou até mesmo usar o algoritmo da plataforma para influenciar a opinião pública.

Esse plano, no entanto, foi por água abaixo depois que a Casa Branca anunciou, no início de abril, o seu famigerado tarifaço, que tinha como principal alvo a China e fez com que o governo do país asiático desistisse desses termos.

Vale notar que o mandatário, que já disse gostar do TikTok, nunca chegou a apresentar provas que corroborarem esses supostos riscos. Apesar disso, ele tem tomado uma postura mais cautelosa nos últimos meses — muito por conta da grande base de apoiadores que o político republicano tem na plataforma.

Tecnicamente, o TikTok está banido nos EUA desde 19 de janeiro deste ano, mas esses prazos impedem o Departamento de Justiça (DOJ) do país de colocar esse bloqueio em prática.

Vamos ver até onde essa novela vai…

Bruno Cardoso
Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
