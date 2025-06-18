Navegue

Leitura de 1 minuto

Como permitir que aplicativos adicionem áudio em ligações no iPhone

Pedro Henrique Nunes
18/06/2025 • 07:30
DenPhotos / Shutterstock.com
Fazendo uma ligação pelo iPhone

Dentre os vários recursos de acessibilidade disponíveis no iPhone, um deles talvez tenha passado despercebido por você.

Localizando dentro das configurações de áudio e visual, o ajuste “Adicionar Áudio a Ligações” possibilita que você ouça o áudio dos aplicativos instalados e também o que for falado pelo microfone durante as chamadas.

Veja como habilitar isso! 📞

Acesse os Ajustes, toque em “Acessibilidade” e vá em “Áudio e Visual” (na seção “Audição”).

Toque em “Adicionar Áudio a Ligações” e ative a opção “Permitir que Apps Adicionem Áudio a Ligações”.

Áudio em ligações do iPhone

A Apple deixa claro que, caso silencie o microfone, isso fará com que todo o áudio seja também mutado.

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
