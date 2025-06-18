Como permitir que aplicativos adicionem áudio em ligações no iPhone

Dentre os vários recursos de acessibilidade disponíveis no iPhone, um deles talvez tenha passado despercebido por você.

Publicidade

Localizando dentro das configurações de áudio e visual, o ajuste “Adicionar Áudio a Ligações” possibilita que você ouça o áudio dos aplicativos instalados e também o que for falado pelo microfone durante as chamadas.

Veja como habilitar isso! 📞

Acesse os Ajustes, toque em “Acessibilidade” e vá em “Áudio e Visual” (na seção “Audição”).

Publicidade

Toque em “Adicionar Áudio a Ligações” e ative a opção “Permitir que Apps Adicionem Áudio a Ligações”.

A Apple deixa claro que, caso silencie o microfone, isso fará com que todo o áudio seja também mutado.