Como tirar o aviso de finalizar a configuração do iPhone e iPad

Se você já ativou um iPhone ou iPad novo, deve saber que uma das primeiras coisas que aparecem são os alertas de finalização da configuração do smartphone ou do tablet, dentro dos Ajustes (Settings).

Mesmo que eles sejam interessantes para tornar a sua experiência ainda melhor, isso pode se tornar um incômodo. Felizmente, é possível resolver a questão facilmente! 😉

Experimente seguir os passos descritos pela Apple ao tocar em cima do aviso (que aparece na parte superior da tela dos Ajustes). Será preciso, por exemplo, ativar o Apple Pay, o Face ID/Touch ID ou os backups do iCloud.

Toque em cima da opção e escolha o ajuste de configurar depois.

Force o fechamento do aplicativo Ajustes, deslizando o dedo a partir da parte inferior da tela e pause-o no meio da tela para mostrar o seletor de apps. Em seguida, feche os Ajustes.

Finalize a sua sessão na Conta Apple e faça o login novamente. Para isso, abra os Ajustes, toque no seu nome (no topo da tela) e vá em “Finalizar Sessão”.

Verifique ainda, nos Ajustes, se não há alguma atualização pendente de software do iOS/iPadOS. Se tiver, atualize o seu aparelho.

Seu problema foi resolvido? 🙂

via iGeeksBlog