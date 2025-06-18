Navegue

HUAWEI Mate XT Ultimate Design

De volta ao mercado brasileiro, HUAWEI lança smartphones de até R$33 mil!

Lucas Miranda Magalhães
18/06/2025 • 18:19
Leitura de 2 minuto

Depois de cinco anos sem comercializar dispositivos móveis no Brasil, devido às sanções dos Estados Unidos, a HUAWEI revelou ontem os preços dos smartphones que marcam o seu retorno ao mercado do país, com os dobráveis Mate X6 e Mate XT Ultimate Design assumindo o posto de mais caros vendidos por aqui.

Destinados aos usuários intensos, ambos contam com telas OLED 1Organic light-emitting diode, ou diodo emissor de luz orgânico. de alta qualidade, design premium e câmeras robustas, posicionando a chinesa de forma definitiva no segmento de luxo.

O Mate X6 conta com duas telas e custará salgados R$23.000, enquanto o Mate XT Ultimate Design, principal destaque do retorno da HUAWEI no Brasil, possui três displays e chega a surpreendentes RS33.000.

HUAWEI Mate X6
Divulgação/HUAWEI

Ambos superam o Magic V3 da Honor, que custa R$20.000 e antes era o smartphone mais caro do país. De acordo com a HUAWEI, a justificativa para o valor alto do Mate XT Ultimate Design é que ele é o primeiro celular dobrável com três telas do mundo e leva mais impostos por ser fabricado na China.

Quando está fechado, o aparelho tem uma tela de 6,4″, mas pode ser desdobrado em um display de 7,9″, similar à tela de um tablet, ou mais ainda para 10,2″, medida que pode ser comparada ao display de um notebook. Sua espessura quando está totalmente aberto é de apenas 3,6 milímetros.

HUAWEI Mate XT Ultimate Design
Divulgação/HUAWEI

A empresa já tinha anunciado que voltaria a comercializar seus dispositivos no Brasil, depois de contornar a sanção dos EUA adotando a versão de código aberto do Android, disponível para todos. Dessa forma, os celulares não saem de fábrica com os apps padrão do Google, como a Play Store.

O seu retorno ao mercado não contou com smartphones básicos ou intermediários, marcando seu investimento total no segmento premium e sua desvinculação da Honor, que se tornou uma empresa independente. Também é da intenção da HUAWEI abrir sua primeira loja física por aqui, plano que foi revelado pelo CEO 2Chief executive officer, ou diretor executivo. durante passagem pelo Brasil, mas sem dizer em qual cidade ou quando isso deverá ocorrer.

via Tecnoblog, g1

Notas de rodapé

  • 1
    Organic light-emitting diode, ou diodo emissor de luz orgânico.
  • 2
    Chief executive officer, ou diretor executivo.

Lucas Miranda Magalhães
Estudante de Comunicação Organizacional na Universidade de Brasília (UnB), é fascinado pelo mundo Apple desde que se entende por gente. Mineiro que reside em Brasília, não desgruda do seu iPhone 16 Pro e de seus AirPods Pro. Adora música, cinema, games, livros, tecnologia, e cultura pop.
