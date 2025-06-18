Facebook e Messenger terão suporte a login com Chaves-senha (Passkeys)

A Meta está implementando suporte às Chaves-senha (Passkeys) no Facebook tanto no iOS quanto no Android, conforme anunciado hoje. Isso elimina o uso de credenciais como nome de usuário e senha, que podem ser suscetíveis a phishing e outros tipos de ataques.

Os logins com Passkeys dificultam a invasão das suas contas, pois exigem acesso físico ao seu telefone e a autenticação por biometria (como o Face ID/Touch ID), um PIN ou uma chave de autenticação de segurança física para validar os logins.

A Meta afirma que as Chaves-senha também começarão a ser implementadas no Messenger nos próximos meses, e que os usuários poderão usar a mesma chave de acesso para ambos os serviços.

As Passkeys também podem ser usadas para preencher automaticamente as informações de pagamento ao fazer compras usando o Meta Pay, segundo a empresa.

Para configurar uma chave de acesso, você deverá acessar a nova opção “Chaves- senha” na Central de Contas, no menu “Configurações” do Facebook. Você ainda poderá usar outros métodos de autenticação, como a sua senha, para acessar a sua conta — caso use um dispositivo que não suporte as Passkeys.

O Facebook é um dos diversos serviços/plataformas que já implementaram o suporte às Chaves-senha até agora. Outras grandes empresas que já oferecem essa facilidade incluem Apple, Microsoft, Amazon, Google, TikTok, WhatsApp, X e mais.