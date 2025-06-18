Google recomenda reinstalar o app do YouTube caso ele esteja travando

O aplicativo do YouTube para iOS tem apresentado alguns problemas nos últimos dias e, em resposta às reclamações, o Google emitiu um aviso sugerindo que os usuários excluam e reinstalem o app.

Para a maioria dos usuários, porém, isso não resolveu o problema — por isso a empresa também lançou uma nova atualização para o aplicativo, que está disponível na App Store.

De acordo com relatos de usuários, os problemas incluíam travamentos, erros de reprodução e falta de resposta em geral. As notas de lançamento da versão mais recente, embora não citem esses problemas, indicam que foram feitas “correções de bugs e melhorias na estabilidade”.

Ainda que um número de usuários tenha relatado esses problemas, não parece que eles tenham sido generalizados. De qualquer forma, a instalação do update não deixa de ser recomendada a todos.

via 9to5Google