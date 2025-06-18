Inscrições para o Apple Camp 2025 estão oficialmente abertas [atualizado]

A Apple anunciou que as inscrições para o Apple Camp, seu acampamento infantil anual, abrem hoje. A edição deste ano será voltada para a produção cinematográfica no iPad utilizando o iMovie, com o tema “Crie seu próprio filme de amizade no iPad”.

Ele acontecerá entre os dias 21 de junho e 31 de julho em diversas Apple Stores ao redor do mundo, inclusive no Brasil, onde as datas ainda não foram disponibilizadas. No entanto, você pode realizar seu cadastro pelo site da Apple para receber uma notificação quando as inscrições nacionais abrirem.

O Apple Camp ocorre há quase 25 anos e, em cada ano, aborda um tema diferente, com sessões de 90 minutos totalmente gratuitas ao longo de algumas semanas do verão do hemisfério norte (nosso inverno). Nos anos anteriores, o foco era em crianças de 8 a 12 anos, mas desta vez, a faixa etária indicada pela Maçã é de 6 a 10 anos.

Atenção, garotada de 6 a 10 anos: venham com suas famílias explorar a magia de fazer cinema usando o iMovie para iPad. Os participantes vão trabalhar juntos para dirigir, gravar e editar, produzindo um filme que celebra a amizade e o poder da colaboração. Emprestamos os dispositivos.

O evento faz parte do programa Today at Apple e requer a presença obrigatória dos pais/responsáveis pelos pequeninos. Todas as crianças participantes levarão para casa uma camiseta do Apple Camp, que foi redesenhada para este ano e passou a ser feita de materiais 100% reciclados.

Atualização, por Bruno Cardoso02/07/2025 às 15:00

A Apple finalmente divulgou as datas das sessões da edição de 2025 do Apple Camp no Brasil.

Como é possível conferir na página nacional do programa, haverão duas sessões na Apple Morumbi (São Paulo): uma no dia 12 de julho e outra no dia 13 de julho, sendo que ambas acontecerão das 14h às 15h30.

As inscrições para essas sessões já estão liberadas e podem ser feitas nessa página.

