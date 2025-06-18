Kuo: fornecedoras da Apple se preparam para iniciar projeto do “iPhone Fold”

O analista Ming-Chi Kuo voltou a compartilhar informações sobre o atual estado do suposto iPhone dobrável, que estaria cada vez mais próximo de entrar em produção.

Segundo o leaker, é esperado que a Foxconn inicie o projeto do dispositivo no final do terceiro trimestre deste ano ou no começo do quarto, embora várias especificações dele ainda precisem ser definidas.

Entre os itens que ainda não foram completamente desenvolvidos pela empresa, está a dobradiça do “iPhone Fold”, que é de longe o maior motivo de preocupações por parte do mercado, de acordo com Kuo.

Um dos poucos componentes cujo projeto já estaria praticamente pronto é a tela, que será fabricada pela Samsung Display. A fornecedora sul-coreana, inclusive, pretende fabricar algo entre 7 e 8 milhões de telas durante 2026; no entanto, como é esperado que a produção dure apenas alguns meses, é possível que as remessas fiquem aquém da capacidade total.

Ainda segundo Kuo, a Apple teria encomendado algo em torno de 15 e 20 milhões de iPhones dobráveis, os quais serviriam para cobrir a demanda pelo dispositivo durante todo o seu ciclo de vida, que deverá durar 2-3 anos. O alto preço do aparelho, porém, provavelmente manterá a procura por ele relativamente baixa.

Ao que indica, o “iPhone Fold” será lançado durante o outono (do hemisfério norte) de 2026, mas Kuo deixa claro que os planos da Apple ainda poderão sofrer alterações.

