Oferta: iPhone 16e (256GB) com 35% de desconto!

O iPhone 16e chegou para tomar o lugar do iPhone SE como o modelo “mais barato” da linha de smartphones da Maçã. Em sua ficha técnica, há vários avanços interessantes para quem quer um iPhone, mas não pode gastar tanto em um intermediário ou topo-de-linha.

Ele possui uma tela de 6,1 polegadas, um sistema de câmera 2-em-1 Fusion de 48 megapixels, além do processador A18 e o botão de Ação (Action Button). Ele também é compatível com a Apple Intelligence, já disponível em português (Brasil).

Se você está atrás desse modelo, hoje o Mercado Livre está com uma promoção excelente. Trata-se da versão de 256GB, na cor branca. Ele está saindo por R$4.289.

iPhone 16e de 256GB



Parcelado: de R$6.599,00 por R$4.289,00 em até 12x

À vista: de R$5.939,10 por R$3.860,10



Se levarmos em conta que o preço tabelado desse modelo aqui no Brasil é de R$6.599, estamos diante de um desconto de 35%. Esse valor ainda pode ser dividido em até 12 vezes nos cartões de crédito.

Já para quem preferir pagar à vista no Pix, o preço fica melhor: ele cai para R$3.860,10 — representando também um desconto de 35% em relação ao preço à vista da Apple, de R$5.939,10.

Para chegar a esses valores, basta adicionar o cupom DESCONTA400 no carrinho! 🛒

Todos os descontos de promoções divulgadas pelo MacMagazine são calculados com base nos preços sugeridos pela Apple ou por outras fabricantes. Pode ser que um determinado produto seja comumente encontrado por valores inferiores em redes varejistas, mas a nossa base de comparação é sempre em cima das tabelas oficiais.

Aproveitem! 📱

