Para poupar bateria, “iPhone 19 Air” poderá herdar tecnologia de tela do Apple Watch Series 10

O “iPhone 17 Air” ainda está a meses de ser anunciado, mas já tem gente preocupada com a autonomia da sua bateria — que provavelmente não será muito grande por conta da rumorada espessura diminuta do aparelho. Segundo o The Elec, no entanto, a Apple já está trabalhando para melhorar o desempenho do modelo nessa área, ou pelo menos em iterações futuras.

Mais especificamente, a companhia estaria considerando usar displays LTPO3 , os quais são bem mais eficientes do ponto de vista energético, no “iPhone Air” de 2027. Essa tecnologia, vale notar, já foi aplicada pela companhia com sucesso no Apple Watch Series 10, e agora poderá fazer a sua estreia em outra linha da Maçã.

Atualmente, a Apple usa telas LPTO2 em seus smartphones, as quais contam com interruptores para cada pixel presente no painel, sendo que eles são responsáveis por controlá-los.

Para alcançar um bom equilíbrio entre performance e eficiência, a Apple usa tanto interruptores mais rápidos, mas que consomem mais energia, quanto interruptores mais lentos, mas que não drenam tanto a bateria.

Como o LTPO3 aprimora o consumo geral de energia desses interruptores, a empresa ganha mais espaço para experimentar telas ainda mais eficientes, mas que ainda entregam a performance desejada, poupando preciosos minutos de autonomia.

Essa novidade é especialmente útil quando combinada com recursos como a Tela Sempre Ativada (Always-On Display), que joga a taxa de atualização do painel para 1Hz e não requer tanta performance do display.

Como os outros modelos de iPhone contam com espessuras bem mais razoáveis, é possível que essa tecnologia ainda demore alguns anos para pintar nos modelos Pro, por exemplo, uma vez que autonomia de bateria não é uma preocupação tão grande entre eles.

É esperado que a Apple bata o martelo sobre a adoção do LTPO3 até o terceiro trimestre deste ano, dando às suas fornecedoras algo em torno de dois anos para se preparar para essa novidade.

