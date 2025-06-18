Promoções na App Store: Cursed Castilla, Super Hydorah, MediWidget: Medical ID Widgets e mais!

Para esta quarta-feira, economize com a nossa seleção de promoções na App Store!

O destaque do dia de hoje fica para os fãs de jogos do tipo arcade: Cursed Castilla, criado pelo pessoal da Abylight S.L., é um divertido jogo que vale cada centavo!

Você é Don Ramiro, nomeado pelo rei Afonso VI para combater e expulsar o mal que invadiu as terras de Tolomera. Olha o tamanho do desafio:

As lágrimas de uma jovem bruxa foram transformadas, por um demônio, numa chave que abre um portal para o inferno.

Tenha acesso a diversas armas, desbloqueie conquistas e vença o mal. Enfrente criaturas terríveis e derrote-as para obter sucesso na sua missão, que dependerá da sua vitória contra quase 20 chefões.

Confira um vídeo:

Compatível com controles MFi, Cursed Castilla é uma excelente pedida para os fãs dos clássicos jogos de ação e aventura das décadas de 1980 e 90. Aproveite a oferta!

Abaixo outros jogos/apps que, juntos, somam mais de R$190 em descontos:

Jogos

Combates espaciais.

Jogo de aventura.

Puzzles.

Aplicativos

Widget de saúde.

Diário.

Aproveitem as ofertas e tenham um excelente feriadão! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 😎