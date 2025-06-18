Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

Promoções na App Store: Cursed Castilla, Super Hydorah, MediWidget: Medical ID Widgets e mais!

Marcelo Melo
18/06/2025 • 22:59

Para esta quarta-feira, economize com a nossa seleção de promoções na App Store!

Publicidade

O destaque do dia de hoje fica para os fãs de jogos do tipo arcade: Cursed Castilla, criado pelo pessoal da Abylight S.L., é um divertido jogo que vale cada centavo!

Você é Don Ramiro, nomeado pelo rei Afonso VI para combater e expulsar o mal que invadiu as terras de Tolomera. Olha o tamanho do desafio:

As lágrimas de uma jovem bruxa foram transformadas, por um demônio, numa chave que abre um portal para o inferno.

Tenha acesso a diversas armas, desbloqueie conquistas e vença o mal. Enfrente criaturas terríveis e derrote-as para obter sucesso na sua missão, que dependerá da sua vitória contra quase 20 chefões.

Publicidade

Confira um vídeo:

YouTube video

Compatível com controles MFi, Cursed Castilla é uma excelente pedida para os fãs dos clássicos jogos de ação e aventura das décadas de 1980 e 90. Aproveite a oferta!

Abaixo outros jogos/apps que, juntos, somam mais de R$190 em descontos:

Jogos

Combates espaciais.

Publicidade

Jogo de aventura.

Puzzles.

Aplicativos

Widget de saúde.

Publicidade

Diário.

Aproveitem as ofertas e tenham um excelente feriadão! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 😎

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Marcelo Melo
Brasiliense, adora viajar, esportes, games e cinema. Pós-graduado em Administração e Marketing pela FGV, além do trabalho ministra workshops e dá consultoria sobre tecnologia. Desde 2005, quando ganhou o seu primeiro iBook, não largou mais o mundo Apple.
Post Ant.

App para Apple Vision Pro explora a futura estação espacial Haven-1
Próx. Post

Buscar: desative temporariamente o compartilhamento da sua localização
Posts relacionados