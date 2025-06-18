Usuário consegue rodar o iOS em um Nintendo Switch de 1ª geração

Com o lançamento recente do Nintendo Switch 2, a primeira geração do console já virou objeto do passado para muita gente — mas não para o usuário do X @Patrosi73, que resolveu usar o dispositivo para rodar o iOS.

Mesmo que seja extremamente difícil executar o sistema operacional da Apple fora dos iPhones, isso foi possível até certo ponto após um trabalho de dois dias — embora o sistema seja praticamente inutilizável no console.

I’ve lost my mind (and 2 days of my life to install this)

Behold: the world’s slowest “iPhone” 🎉🎉



Takes over 20 minutes to boot, kernel panics every 2nd thing you do, can’t open any apps (they all time out and crash) 🚀🚀 pic.twitter.com/r3B3JPDUDV — PatRyk (@Patrosi73) June 17, 2025 Perdi a cabeça (e dois dias da minha vida tentando instalar isso).

Eis aqui: o “iPhone” mais lento do mundo. 🎉🎉

Demora mais de 20 minutos pra iniciar, dá kernel panic a cada duas coisas que você faça, e não abre nenhum app (todos travam e dão time out). 🚀🚀

Para realizar a façanha, o usuário usou o QEMU, um emulador e virtualizador open source capaz de simular processadores e arquiteturas — o que permitiu emular (em partes) o ambiente de execução do iPhone no console.

Como obviamente a ferramenta não é capaz de simular o hardware e todas as especificações de segurança requeridas para a execução do iOS (cuja versão de firmware é desconhecida), no entanto, há muitas limitações.

Além de um tempo de inicialização de mais de 20 minutos(!), o iOS emulado no Nintendo Switch também sofre kernel panic com frequência e os apps simplesmente não inicializam, esgotando o tempo de execução e travando.

De qualquer forma, não deixa de ser um feito e uma experiência interessante ver o iOS “rodando” em um dispositivo que não seja o iPhone — e nem uma solução feita pela própria Apple, como o simulador do sistema no Xcode.

