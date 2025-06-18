Usuário consegue rodar o iOS em um Nintendo Switch de 1ª geração

Com o lançamento recente do Nintendo Switch 2, a primeira geração do console já virou objeto do passado para muita gente — mas não para o usuário do X @Patrosi73, que resolveu usar o dispositivo para rodar o iOS.
Mesmo que seja extremamente difícil executar o sistema operacional da Apple fora dos iPhones, isso foi possível até certo ponto após um trabalho de dois dias — embora o sistema seja praticamente inutilizável no console.
Para realizar a façanha, o usuário usou o QEMU, um emulador e virtualizador open source capaz de simular processadores e arquiteturas — o que permitiu emular (em partes) o ambiente de execução do iPhone no console.
Como obviamente a ferramenta não é capaz de simular o hardware e todas as especificações de segurança requeridas para a execução do iOS (cuja versão de firmware é desconhecida), no entanto, há muitas limitações.
Além de um tempo de inicialização de mais de 20 minutos(!), o iOS emulado no Nintendo Switch também sofre kernel panic com frequência e os apps simplesmente não inicializam, esgotando o tempo de execução e travando.
De qualquer forma, não deixa de ser um feito e uma experiência interessante ver o iOS “rodando” em um dispositivo que não seja o iPhone — e nem uma solução feita pela própria Apple, como o simulador do sistema no Xcode.
via iDownloadBlog