Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 2 minuto

Usuário consegue rodar o iOS em um Nintendo Switch de 1ª geração

Douglas Nascimento
18/06/2025 • 19:26

Com o lançamento recente do Nintendo Switch 2, a primeira geração do console já virou objeto do passado para muita gente — mas não para o usuário do X @Patrosi73, que resolveu usar o dispositivo para rodar o iOS.

Publicidade

Mesmo que seja extremamente difícil executar o sistema operacional da Apple fora dos iPhones, isso foi possível até certo ponto após um trabalho de dois dias — embora o sistema seja praticamente inutilizável no console.

Perdi a cabeça (e dois dias da minha vida tentando instalar isso).
Eis aqui: o “iPhone” mais lento do mundo. 🎉🎉
Demora mais de 20 minutos pra iniciar, dá kernel panic a cada duas coisas que você faça, e não abre nenhum app (todos travam e dão time out). 🚀🚀

Para realizar a façanha, o usuário usou o QEMU, um emulador e virtualizador open source capaz de simular processadores e arquiteturas — o que permitiu emular (em partes) o ambiente de execução do iPhone no console.

Como obviamente a ferramenta não é capaz de simular o hardware e todas as especificações de segurança requeridas para a execução do iOS (cuja versão de firmware é desconhecida), no entanto, há muitas limitações.

Publicidade

Posts relacionados

Além de um tempo de inicialização de mais de 20 minutos(!), o iOS emulado no Nintendo Switch também sofre kernel panic com frequência e os apps simplesmente não inicializam, esgotando o tempo de execução e travando.

De qualquer forma, não deixa de ser um feito e uma experiência interessante ver o iOS “rodando” em um dispositivo que não seja o iPhone — e nem uma solução feita pela própria Apple, como o simulador do sistema no Xcode.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

via iDownloadBlog

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
Post Ant.

Vídeo: iOS 26 finalmente vai mostrar em quanto tempo seu iPhone recarregará!
Próx. Post

App para Apple Vision Pro explora a futura estação espacial Haven-1
Posts relacionados