WhatsApp testa adição de rótulos para membros em grupos e opção de privacidade para a Meta AI

O WhatsApp começou a testar novos recursos em suas versões beta lançadas via TestFlight (para iOS). Desta vez, como descoberto pelo site WABetaInfo, o mensageiro está testando a adição de tags para membros de grupos e um recurso de privacidade para a Meta AI.

Começando pela primeira novidade supracitada, ela foi encontrada na versão 25.18.10.70 do app e permite aos administradores ativarem uma opção que possibilitará aos membros de um grupo adicionar rótulos personalizados aos seus perfis para aquela conversa em específico.

De início, apenas administradores poderão atribuir rótulos aos membros, mas o WhatsApp prepara-se para expandir ainda mais esse poder, dando aos admins a opção para ativar o recurso também para os demais usuários do grupo — o que pode ser útil e fazer sentido em alguns contextos.

Caso disponível, a opção para adicionar um rótulo estará disponível na página de informações do grupo. Se o administrador desligar a opção para permitir que todos os membros adicionem tags, todas as que tiverem sido adicionadas anteriormente serão excluídas e não recuperáveis.

Processamento Privado da Meta AI

Na versão 25.18.10.74, o WhatsApp está testando uma nova opção que poderá ser ativada pelos usuários denominada Processamento Privado, a qual habilitará recursos de processamento da Meta AI de maneira privada, de modo que nem a Meta e nem o mensageiro poderão acessá-las.

Todas as solicitações são tratadas por meio de rotas criptografadas e anônimas, garantindo total confidencialidade. O resumo é processado inteiramente dentro de um ambiente protegido, para que ninguém, incluindo WhatsApp ou Meta, possa acessar ou visualizar os dados.

Quando ativado, o Processamento Privado habilitará recursos como o resumo de mensagens diretamente no bate-papo (sobre o qual já falamos em outra ocasião), bem como sugestões de redação e estilo para mensagens, que serão acessíveis apenas pelo próprio usuário.