Adobe lança app de câmera com IA e controles manuais para iPhones

A Adobe lançou recentemente o Project Indigo, um aplicativo gratuito de câmera para iPhones que promete fotos mais naturais, aliando fotografia computacional, inteligência artificial e controles manuais.

Desenvolvido por Marc Levoy e Florian Kainz — os mesmos engenheiros que criaram a câmera dos primeiros Google Pixel —, o Indigo foi pensado para quem busca mais controle sobre os ajustes e menos intervenção do processamento automático.

Segundo a empresa, o aplicativo é capaz de capturar até 32 fotos em sequência, com exposição reduzida, e combina todas em um único arquivo, oferecendo opções em JPEG ou RAW, com menos ruído e maior alcance dinâmico (HDR).

Entre os recursos disponíveis estão ajustes manuais de foco, ISO, balanço de branco e tempo de exposição, além de histogramas em tempo real e perfis de configuração personalizados. Outro destaque é uma função experimental que usa inteligência artificial para remover reflexos de superfícies como vidros e vitrines.

A proposta da Adobe não é substituir o app de câmera nativo da Apple, mas oferecer uma alternativa para quem deseja resultados mais próximos aos de câmeras profissionais, sem abrir mão das vantagens do processamento computacional.

Segundo os criadores, o Project Indigo atende tanto quem gosta de fotografar em RAW e fazer edições mais detalhadas quanto quem busca uma imagem com aspecto mais natural, fugindo do excesso de nitidez e saturação comum em fotos de smartphones.

O Project Indigo já está disponível na App Store com suporte a modelos a partir do iPhone 12 Pro. De acordo com o Engadget, a empresa também confirmou que uma versão dele para Android está nos planos, mas ainda sem data definida.

via Tecnoblog