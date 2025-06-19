Apple lança experiência imersiva do filme “F1” para o Vision Pro

Para aproveitar ao máximo toda a imersão proporcionada pelo Apple Vision Pro, a Maçã lança, com uma certa frequência, vídeos imersivos no formato Apple Immersive Video.

Desde o lançamento do headset, no início do ano passado, já vimos experiências de The Weeknd, Bono (do U2) e “Submerged”, primeira produção imersiva roteirizada para o dispositivo, para dar alguns exemplos.

Agora, aproveitando o lançamento iminente de “F1 — O Filme” nos cinemas, a Maçã está disponibilizando mais uma produção exclusiva para os donos do Vision Pro.

#F1TheMovie Hot Lap Immersive is today’s surprise release as part of an already audacious promotional campaign.



Available in the @AppleTV app on Apple Vision Pro, the new immersive short takes viewers on a high-speed test drive with Brad Pitt! pic.twitter.com/ZVJ2jj0Pmt — Sigmund Judge (@sigjudge) June 19, 2025 #F1TheMovie Hot Lap Immersive é o lançamento surpresa de hoje como parte de uma campanha promocional já audaciosa. Disponível no aplicativo @AppleTV no Apple Vision Pro, o novo curta imersivo leva os espectadores a um test drive de alta velocidade com Brad Pitt!

Intitulada de “Hot Lap Immersive”, a produção permite que os usuários sintam a emoção das corridas em alta velocidade com Brad Pitt (astro do filme) no cockpit durante um test drive. Como todos os vídeos no formato, ele foi gravado em 8K, com um campo de visão de 180 graus.

A Apple, vale observar, vem investindo fortemente no marketing do filme. Na abertura da WWDC25, por exemplo, ela aproveitou para incluir o tema automobilístico com Craig Federighi, vice-presidente sênior de engenharia de software da Apple, no volante.

Já no último domingo, Tim Cook e Pitt participaram de um evento especial na Apple Fifth Avenue (em Nova York, nos Estados Unidos) — uma das lojas mais icônicas da Maçã — e depois rolou uma grande première dele no Radio City Music Hall.

Aos que não tiverem um Apple Vision Pro para aproveitar a experiência, a empresa também disponibilizou recentemente um trailer da produção com resposta tátil nos iPhones.

Comprar Apple Vision Pro de Apple 🇺🇸 Preço: a partir de US$3.499

Armazenamento: 256GB, 512GB ou 1TB



via 9to5Mac