Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 2 minuto

Apple quer usar IA para produzir seus chips, diz executivo da empresa

Douglas Nascimento
19/06/2025 • 14:23
Apple Silicon

A Apple pretende usar inteligência artificial (IA) no processo de fabricação dos seus chips. Foi o que disse o chefe do Apple Silicon, Johny Srouji, durante um discurso ao receber um prêmio do Imec, grupo independente de pesquisa e desenvolvimento de semicondutores da Bélgica.

Publicidade

Como noticiado primeiro pela Reuters, Srouji afirmou que “técnicas de IA generativa têm um grande potencial para realizar mais trabalhos de design em menos tempo, o que pode representar um enorme aumento de produtividade” ao sair em defesa do uso da tecnologia nos chips da Maçã.

Posts relacionados

Traçando um apanhado geral do histórico da empresa na área — desde o A4, de 2010, até os chips mais poderosos atuais para os Macs e o Vision Pro —, o executivo afirmou que a Apple aprendeu que precisava usar as ferramentas mais avançadas disponíveis para projetar seus chips.

Ele deu como exemplo os softwares de design de chips de empresas de automação de design eletrônico, as quais, segundo ele, são “fundamentais no suporte às complexidades de design” dos chips da Maçã, que ficam cada vez mais poderosos.

Ainda no evento, cujo vídeo do discurso de Srouji (acima) foi disponibilizado pelo Imec ao AppleInsider, o executivo da Apple também falou que a transição dos chips da Intel para os da Apple foi “um movimento ousado”, uma vez que não havia nenhum plano B para caso o movimento falhasse.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
Post Ant.

Vazamento expõe mais de 16 bilhões de credenciais, incluindo Contas Apple
Próx. Post

Processo tenta responsabilizar Apple por apps fraudulentos
Posts relacionados