Apple quer usar IA para produzir seus chips, diz executivo da empresa

A Apple pretende usar inteligência artificial (IA) no processo de fabricação dos seus chips. Foi o que disse o chefe do Apple Silicon, Johny Srouji, durante um discurso ao receber um prêmio do Imec, grupo independente de pesquisa e desenvolvimento de semicondutores da Bélgica.

Como noticiado primeiro pela Reuters, Srouji afirmou que “técnicas de IA generativa têm um grande potencial para realizar mais trabalhos de design em menos tempo, o que pode representar um enorme aumento de produtividade” ao sair em defesa do uso da tecnologia nos chips da Maçã.

Traçando um apanhado geral do histórico da empresa na área — desde o A4, de 2010, até os chips mais poderosos atuais para os Macs e o Vision Pro —, o executivo afirmou que a Apple aprendeu que precisava usar as ferramentas mais avançadas disponíveis para projetar seus chips.

Ele deu como exemplo os softwares de design de chips de empresas de automação de design eletrônico, as quais, segundo ele, são “fundamentais no suporte às complexidades de design” dos chips da Maçã, que ficam cada vez mais poderosos.

Ainda no evento, cujo vídeo do discurso de Srouji (acima) foi disponibilizado pelo Imec ao AppleInsider, o executivo da Apple também falou que a transição dos chips da Intel para os da Apple foi “um movimento ousado”, uma vez que não havia nenhum plano B para caso o movimento falhasse.