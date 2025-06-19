Navegue

Beta do macOS Tahoe 26 deixa de reconhecer dispositivos FireWire

Yan Avelino
19/06/2025
iPod antigo com o conector FireWire

Se você ainda guarda aquele iPod clássico ou um HDD 1Hard disk drive, ou disco rígido. externo antigo na gaveta, talvez seja hora de se despedir. A primeira versão beta do macOS Tahoe 26 encerrou o suporte ao FireWire 400 e 800, o velho padrão de conexão que marcou uma era.

Conforme repercutido pelo MacRumors, diversos usuários no Reddit e no X perceberam que, depois de atualizar para o novo sistema, dispositivos que usam a porta deixaram de ser reconhecidos.

Eles não aparecem mais no Finder, nem no Utilitário de Disco (Disk Utility) e muito menos na aba de conexões em Informações do Sistema. Nem mesmo usando adaptadores, como os Thunderbolt para FireWire, o Mac reconhece os aparelhos.

O macOS Tahoe 26 Developer Beta 1 não é mais compatível com o iPod de primeira geração devido ao fim do suporte ao FireWire.

Diante disso, os iPods de primeira e segunda gerações, que dependiam do FireWire para recarregar e sincronizar, pararam de funcionar no macOS. Enquanto isso, os modelos lançados a partir de 2003, que já traziam USB, continuam compatíveis.

O padrão FireWire

O FireWire fez história. Criado pela própria Apple no fim dos anos 1990, ele revolucionou a forma como pessoas transferiam arquivos numa época em que o USB 1.0 era bem mais lento. Foi com ele que surgiram os primeiros passos do que a Maçã chamou na época de “hub digital”, onde o Mac era o centro da vida digital dos usuários.

Mas a verdade é que a porta já vinha perdendo espaço há anos. A Apple começou a deixar a tecnologia de lado na segunda metade dos anos 2000, apostando no USB 2.0 e, depois, no Thunderbolt. O último Mac com entrada FireWire foi lançado em 2012, e quem precisou, seguiu usando adaptadores até pouco tempo.

Ao que parece, tudo indica que o fim chegou mesmo. Quem ainda depende do FireWire vai precisar continuar usando o macOS Sequoia 15 ou versões anteriores — ou então manter aquele velho Mac funcionando na marra.

Por enquanto, a Apple não confirmou se essa mudança é definitiva ou se ainda poderá voltar nas próximas versões beta. Mas isso é bastante improvável, dadas as circunstâncias. 🪦

  • 1
    Hard disk drive, ou disco rígido.

