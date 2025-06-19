Navegue

sdx15 / Shutterstock.com
App Buscar no iPhone

Buscar: desative temporariamente o compartilhamento da sua localização

Pedro Henrique Nunes
19/06/2025 • 07:00
Leitura de 1 minuto

Entre os vários recursos disponíveis no aplicativo Buscar (Find My), há um que se destaca para quem quer saber por onde andam os seus familiares ou amigos.

Se você compartilha a sua localização com outras pessoas, talvez você não queira que elas saibam sempre por onde você anda. Ainda que não haja uma maneira oficial de pausar isso, é possível usar algumas gambiarras para tal efeito.

Veja como proceder! 📍

Desative os serviços de localização

Desative temporariamente os serviços de localização para o app Buscar. Abra os Ajustes, toque em “Privacidade e Segurança” e depois em “Serviços de Localização”.

Acesse “Buscar” e, em “Permitir acesso à localização”, toque em “Nunca” e desmarque a opção de “Localização Precisa”.

Caso tenha um Apple Watch, volte à lista de apps, escolha “Buscar Pessoas do Apple Watch” e repita o mesmo processo.

Ative o modo Avião ou desabilite a rede celular e Wi-Fi

Abra os Ajustes e desative toda e qualquer rede Wi-Fi que estiver conectada no momento, assim como os dados móveis. Se preferir, ative o modo Avião.

Desative a localização

Você também pode deixar de compartilhar a sua localização com uma pessoa específica. Para isso, abra o app Buscar, toque na aba “Pessoas”, selecione uma delas e depois toque em “Parar de Compartilhar Localização”.

Prontinho! 😉

via iGeeksBlog

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
