Como personalizar o widget de buscar pessoas no iPhone, iPad e Mac

Pedro Henrique Nunes
19/06/2025 • 08:00
Além de rastrear os seus dispositivos e objetos, o aplicativo Buscar (Find My) possibilita acompanhar a localização de amigos e familiares que também tenham um aparelho da Apple e que compartilharam a localização deles com você.

Se você usa um widget desse app, saiba que é possível escolher a pessoa que aparecerá nele — caso queria sempre ver a localização do seu filho, por exemplo. Confira como é simples fazer esse procedimento no iPhone, iPad e Mac! 📍

Como personalizar o widget do Buscar no iPhone e iPad

Acesse a Tela de Início onde o widget está localizado. Mantenha o dedo pressionado em cima dele e vá até “Editar Widget”.

Toque em “Pessoa” e escolha aquela que quer exibir na tela inicial do seu iPhone ou iPad.

Como personalizar o widget do Buscar no Mac

Vá até a Mesa (Desktop) do Mac e clique com o botão direito do mouse em cima do widget. Escolha “Editar ‘Pessoas’…”, vá até “Pessoa” e escolha a que quiser.

Curtiu a dica? 😊

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
