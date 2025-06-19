DuckDuckGo reforça proteção contra fraudes, golpes e vírus

O navegador DuckDuckGo anunciou hoje uma atualização no Scam Blocker. Agora, além de bloquear sites de phishing, malware e anúncios maliciosos, o recurso também detecta e impede o acesso a lojas virtuais falsas e plataformas fraudulentas de criptomoedas.

A proteção vale ainda para golpes de investimentos, pesquisas que prometem dinheiro fácil e sites que simulam alertas de vírus para enganar usuários.

Segundo a empresa, o Scam Blocker funciona automaticamente, ativado por padrão no navegador, tanto no desktop quanto no celular. O diferencial é que a proteção não exige cadastro e nem compartilha dados dos usuários.

Ao contrário de navegadores como Chrome, Firefox e Safari, que usam o Google Safe Browsing e compartilham dados com o Google, o DuckDuckGo criou o seu próprio sistema, que bloqueia sites maliciosos sem precisar de terceiros.

O sistema usa uma lista de sites maliciosos fornecida pela empresa de cibersegurança Netcraft. Essa base de dados é atualizada a cada 20 minutos e fica armazenada localmente no dispositivo.

Toda vez que o usuário tenta acessar um site suspeito, o Scam Blocker impede o carregamento e exibe um aviso informando o risco, permitindo que a pessoa saia da página com segurança.

Essa atualização chega em um momento de crescimento nas fraudes online. De acordo com a Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos (FTC), os prejuízos com golpes na internet somaram US$12,5 bilhões em 2024, com destaque para crimes envolvendo compras online, investimentos e serviços falsos.

O recurso está disponível gratuitamente no navegador DuckDuckGo. Para quem assina o plano Privacy Pro, que inclui uma VPN , a proteção é estendida para todo o dispositivo, funcionando também em outros navegadores e aplicativos.

via 9to5Mac