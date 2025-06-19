Espelhamento do iPhone seguirá fora da UE com o macOS Tahoe 26 e o iOS 26 [atualizado]

Pouco tempo depois de apresentar a Apple Intelligence ao mundo, na WWDC24, a Maçã informou que adiaria a liberação de vários recursos dos sistemas na União Europeia — não só aqueles voltados à IA, como também o compartilhamento de tela do SharePlay e o Espelhamento do iPhone (iPhone Mirroring).

Publicidade

Isso ocorre, é claro, devido às regras rígidas do bloco impostas pela Lei dos Mercados Digitais (Digital Markets Act, ou DMA).

Ocorre que, um ano depois, a novela ainda não parece ter fim. Em uma declaração recente ao site francês Numerama, a Apple informou que o iOS 26 e o macOS Tahoe 26 ainda não suportarão a função que permite usar o iPhone pelo Mac na UE.

A empresa relatou ainda ter um certo receio de como a Comissão Europeia poderia encarar essa liberação — o que poderia levar a uma possível exigência de ter que abrir a função também para smartphones Android ou PCs com Windows, por exemplo.

Publicidade

Como um adendo, a Maçã informou que isso também poderia fazer com que o macOS seja classificado como gatekeeper — o que causaria mais dores de cabeça para ela, que já viu o iOS e o iPadOS serem classificados dessa maneira pela União Europeia.

Aliás, além do Espelhamento do iPhone, segundo o AppleInsider outro novo recurso anunciado para o macOS 26 também não deverá dar as caras na UE: a integração com as Atividades ao Vivo (Live Activities) na barra de menus.

Só nos resta esperar as cenas dos próximos capítulos…

via MacRumors

Atualização, por Bruno Cardoso30/06/2025 às 14:30

Ao The Wall Street Journal, a Apple voltou a confirmar que esses recursos realmente continuarão indisponíveis na UE por conta das regras antitruste do bloco, além de citar outra novidade do iOS 26 que não poderá ser aproveitada pela maioria dos europeus: o Visited Places (algo como “Lugares Visitados”), dos seus Mapas (Maps).

Publicidade

É possível que essa lista de recursos aumente ainda mais no futuro, já que a companhia ainda está avaliando quais novidades dos seus novos sistemas podem acabar indo de encontro com as regras do bloco.

Kyle Andeer, vice-presidente do departamento jurídico da Apple, disse em um workshop com oficiais da UE em Bruxelas (Bélgica) que abrir todas essas novidades para concorrentes representaria um risco para a segurança de usuários. “Já tivemos que tomar a decisão de adiar o lançamento de produtos e recursos, anunciamos este mês para nossos clientes da UE”, comentou.