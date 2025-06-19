Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 2 minuto

Estudo da Apple apresenta método para alinhar LLMs ao estilo dos usuários

Douglas Nascimento
19/06/2025 • 16:27
Divulgação/Apple

Um novo estudo da Apple [PDF] abordou um novo método para alinhar modelos de linguagem às preferências individuais dos usuários. Trata-se do PROSE (Preference Reasoning by Observing and Synthesizing Examples), técnica que infere e refina descrições de preferências humanas com base em amostras de escrita.

Publicidade

O PROSE inova ao apresentar o conceito de refinamento iterativo, que compara a escrita do modelo com a do usuário até que ela corresponda à demonstração, que o número máximo de etapas de iteração seja atingido ou que a descrição de preferência não seja alterada entre as etapas subsequentes de atualização.

Posts relacionados

Outro ponto importante da nova técnica é a verificação de consistência, que compara cada componente de preferências obtido a partir do refinamento iterativo com o resultado de textos de demonstração enviados pelo usuário anteriormente — descartando aqueles que não forem relevantes ou correspondentes.

Basicamente, o usuário fornece ao modelo um prompt e um exemplo de como ele a escreveria. O modelo infere uma descrição de preferência, gera uma resposta com base nela e, caso ela não seja ideal, o PROSE refina a descrição iterativamente e depois ainda a compara com exemplos prévios para garantir consistência.

Conclusões

Além do PROSE, a Apple também introduziu um novo benchmark denominado PLUME (Preference Learning from User Emails and Memos), o qual usa novas métricas de qualidade para preferência e geração, e permite que o agente e o usuário resolvam cada tarefa de maneira independente para evitar influência nas edições.

Publicidade

Nos testes realizados pela pesquisa, o PROSE bateu o método CIPHER em 33% e superou o ICL em conjuntos de preferências que exigem uma compreensão mais sutil do tom ao ser usado em conjunto com LLMs de maior qualidade (como o GPT-4o) — embora o ICL ainda seja melhor em preferências mais estruturais.

Essa dualidade levou os pesquisadores a analisar, inclusive, o funcionamento dos PROSE e do ICL em conjunto. Eles chegaram à conclusão de que essa combinação resulta em melhorias de 7,8% sobre o PROSE, 8,9% sobre o ICL e 51,1% sobre CIPHER quando usados em conjunto com o modelo supracitado da OpenAI.

via 9to5Mac

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
Post Ant.

DuckDuckGo reforça proteção contra fraudes, golpes e vírus
Próx. Post

Beta do macOS Tahoe 26 deixa de reconhecer dispositivos FireWire
Posts relacionados