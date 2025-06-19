Navegue

Face ID

Leaker reforça Face ID sob a tela nos “iPhones 18 Pro”, que manterão os mesmos tamanhos

Pedro Henrique Nunes
19/06/2025 • 10:12
Em maio deste ano, o especialista em telas Ross Young sugeriu que os “iPhones 18 Pro” deverão ter os componentes do Face ID sob da tela. Na época, isso também havia sido corroborado pelo The Information.

Agora, mais uma vez, o leaker chinês conhecido como Digital Chat Station trouxe essa informação, por meio do seu perfil na rede social Weibo.

Ele reafirma o que já havia dito há um tempo, de que a área com o recorte para os componentes será mesmo do tipo HIIA (hole-in-active-area) e radicalmente diminuída — deixando presente apenas o orifício da câmera frontal na tela.

Desenvolvida pela Samsung, a técnica necessita apenas de um pequeno furo na área ativa do pixel usando microperfuração a laser, para integrar o componente ao painel.

Telas com os mesmos tamanhos de hoje

Com relação aos tamanhos das telas dos dois aparelhos Pro, aparentemente não teremos nenhuma novidade, ou seja: elas seguirão com 6,3 e 6,9 polegadas, assim como os iPhones 16 Pro e 16 Pro Max, respectivamente.

Ao que tudo indica, teremos grandes mudanças visuais na parte frontal dos iPhones de 2026. Ansiosos? 😀

via MacRumors

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
