Leaker reforça Face ID sob a tela nos “iPhones 18 Pro”, que manterão os mesmos tamanhos

Em maio deste ano, o especialista em telas Ross Young sugeriu que os “iPhones 18 Pro” deverão ter os componentes do Face ID sob da tela. Na época, isso também havia sido corroborado pelo The Information.

Publicidade

Agora, mais uma vez, o leaker chinês conhecido como Digital Chat Station trouxe essa informação, por meio do seu perfil na rede social Weibo.

Ele reafirma o que já havia dito há um tempo, de que a área com o recorte para os componentes será mesmo do tipo HIIA (hole-in-active-area) e radicalmente diminuída — deixando presente apenas o orifício da câmera frontal na tela.

Desenvolvida pela Samsung, a técnica necessita apenas de um pequeno furo na área ativa do pixel usando microperfuração a laser, para integrar o componente ao painel.

Telas com os mesmos tamanhos de hoje

Com relação aos tamanhos das telas dos dois aparelhos Pro, aparentemente não teremos nenhuma novidade, ou seja: elas seguirão com 6,3 e 6,9 polegadas, assim como os iPhones 16 Pro e 16 Pro Max, respectivamente.

Publicidade

Ao que tudo indica, teremos grandes mudanças visuais na parte frontal dos iPhones de 2026. Ansiosos? 😀

Comprar iPhones 16 Pro e 16 Pro Max de Apple Preço à vista: a partir de R$9.449,10

Preço parcelado: a partir de R$10.499,00 em até 12x

Cores: Titânio-deserto, Titânio natural, Titânio branco ou Titânio preto

Capacidades: 128GB, 256GB, 512GB ou 1TB

Comprar iPhones 16 e 16 Plus de Apple Preço à vista: a partir de R$7.019,10

Preço parcelado: a partir de R$7.799,00 em até 12x

Cores: ultramarino, verde-acinzentado, rosa, branco ou preto

Capacidades: 128GB, 256GB ou 512GB

Comprar iPhone 16e de Apple Preço à vista: a partir de R$5.219,10

Preço parcelado: a partir de R$5.799,00 em até 12x

Cor: branco ou preto

Capacidade: 128GB, 256GB ou 512GB

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

via MacRumors