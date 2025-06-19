Navegue

O que significa e como desativar o ajuste de “Melhorar Precisão da Localização” [iPhone e iPad]

Pedro Henrique Nunes
19/06/2025 • 07:30
Além de trazer a Apple Intelligence em português do Brasil e outros idiomas, o iOS/iPadOS 18.4 trouxe um novo ajuste relacionado aos Serviços de Localização (Location Services) dos sistemas operacionais do iPhone e iPad.

Batizado de Melhorar Precisão da Localização (Improve Location Accuracy), isso quer dizer, de acordo com as próprias palavras da empresa, que o seu iPhone/iPad enviará, de forma periódica, as localizações geográficas de pontos de acesso Wi-Fi e de torres celulares próximas de uma forma anônima e criptografada.

O objetivo disso é aumentar as informações do banco de dados de localizações de pontos de acesso Wi-Fi e de torres celulares.

Ainda que não haja mais detalhes além disso, a Apple possibilita a desativação da nova opção. Veja como fazer! 📱

  1. Abra os Ajustes.
  2. Toque em “Privacidade e Segurança”.
  3. Vá até Serviços de Localização » Serviços do Sistema.
  4. Desmarque a opção “Melhorar Precisão da Localização”, na seção “Melhoria de Produtos”.

Esperamos que, com o tempo, a Apple explique melhor isso…

via 9to5Mac

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
