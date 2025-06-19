O que significa e como desativar o ajuste de “Melhorar Precisão da Localização” [iPhone e iPad]

Além de trazer a Apple Intelligence em português do Brasil e outros idiomas, o iOS/iPadOS 18.4 trouxe um novo ajuste relacionado aos Serviços de Localização (Location Services) dos sistemas operacionais do iPhone e iPad.

Batizado de Melhorar Precisão da Localização (Improve Location Accuracy), isso quer dizer, de acordo com as próprias palavras da empresa, que o seu iPhone/iPad enviará, de forma periódica, as localizações geográficas de pontos de acesso Wi-Fi e de torres celulares próximas de uma forma anônima e criptografada.

O objetivo disso é aumentar as informações do banco de dados de localizações de pontos de acesso Wi-Fi e de torres celulares.

Ainda que não haja mais detalhes além disso, a Apple possibilita a desativação da nova opção. Veja como fazer! 📱

Abra os Ajustes. Toque em “Privacidade e Segurança”. Vá até Serviços de Localização » Serviços do Sistema. Desmarque a opção “Melhorar Precisão da Localização”, na seção “Melhoria de Produtos”.

Esperamos que, com o tempo, a Apple explique melhor isso…

