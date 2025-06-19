★ Restaure e aprimore vídeos antigos para 4K com um clique no Mac

Todos nós temos memórias preciosas que não se encaixam bem nas telas de alta resolução dos Macs de hoje: vídeos antigos borrados, filmes caseiros em baixa qualidade, gravações de celulares antigos ou vídeos da internet com compressão visível. Alguns ainda sofrem com linhas serrilhadas e travamentos causados por baixas taxas de quadros.

É aí que entra o VideoProc Converter AI. Alimentado por tecnologia de inteligência artificial de ponta, este aprimorador de vídeos poderoso e fácil de usar permite aumentar a resolução, remover ruídos e recuperar a nitidez de vídeos antigos — tudo com apenas um clique. E o melhor: ele inclui várias outras ferramentas, todas reunidas em uma interface nativa para macOS, ideal mesmo para iniciantes.

Oferta por tempo limitado: compre 1 e ganhe 4 brindes!

Edição Básica: apenas US$29,95 — 62% de desconto para uma licença permanente para um computador (preço original: US$78,90). Edição Home: adicione US$10 e leve por US$39,95 uma licença vitalícia para até cinco dispositivos (preço original: US$119,90).

Inclui quatro softwares premium de graça (no valor total de US$245,80), exclusivos para Mac:

Image matting : remove e troca fundos de imagem com rapidez (licença de seis meses, 32,50€).

: remove e troca fundos de imagem com rapidez (licença de seis meses, 32,50€). iPhone Manager V6.6 : transfere mídia entre iPhone e computador (licença completa, 79,95€).

: transfere mídia entre iPhone e computador (licença completa, 79,95€). VideoProc Vlogger : editor de vídeo intuitivo e completo para vídeos cinematográficos.

: editor de vídeo intuitivo e completo para vídeos cinematográficos. 5KPlayer: reprodutor de vídeo 4K, música e downloader de conteúdo online.

Vale notar que usuários de Windows recebem um pacote diferente, com apps como WinOptimizer e Sketch Drawer.

Consulte aqui os detalhes da promoção “Compre 1 e Ganhe 4”. Ah, lembrando que você tem ainda benefícios como garantia de 30 dias, uso vitalício e atualizações grátis para sempre!

O que é o VideoProc Converter AI e por que escolher ele?

O VideoProc Converter AI é uma poderosa solução multimídia tudo-em-um, desenvolvida especialmente para usuários de Macs. Ele combina recursos avançados baseados em inteligência artificial com ferramentas essenciais de vídeo — tudo funcionando em uma interface moderna e nativa do macOS.

IA Super Resolução : melhora qualidade e resolução dos vídeos.

: melhora qualidade e resolução dos vídeos. IA Interpolação de Quadros : suaviza ou cria vídeos em câmera lenta.

: suaviza ou cria vídeos em câmera lenta. Image AI : melhora fotos antigas ou com baixa resolução.

: melhora fotos antigas ou com baixa resolução. Conversor : resolve incompatibilidades de formatos e codecs.

: resolve incompatibilidades de formatos e codecs. Compressor : reduz vídeos grandes com o máximo de qualidade.

: reduz vídeos grandes com o máximo de qualidade. Editor : corta, junta, gira, acelera, ajusta áudio e mais.

: corta, junta, gira, acelera, ajusta áudio e mais. Downloader : baixa vídeos e áudios de mais de 1.000 sites.

: baixa vídeos e áudios de mais de 1.000 sites. Gravador: captura tela do Mac ou iPhone, webcam e áudio com suporte a PiP.

O que diferencia o VideoProc no Mac é a sua otimização avançada e específica para o sistema. Seja em Macs com chip Apple Silicon ou com processadores da Intel, o software aproveita ao máximo o hardware para acelerar significativamente o processamento, mantendo o consumo de recursos baixo.

O resultado é uma experiência mais rápida e fluida em comparação com outras ferramentas baseadas em IA.

Principais ferramentas com IA para restaurar vídeos antigos

O VideoProc Converter AI para Mac oferece duas ferramentas de destaque com inteligência artificial para restaurar e aprimorar vídeos antigos: Super Resolução e Interpolação de Quadros.

Super resolução com IA – dê nova vida aos seus vídeos

A função de Super Resolução é alimentada por modelos avançados de inteligência artificial capazes de aumentar em até quatro vezes a resolução dos seus vídeos, reduzindo inteligentemente ruídos, borrões e artefatos de compressão.

Com ela, é possível transformar vídeos em baixa qualidade, como 360p ou 480p, em versões nítidas em 1080p ou até em 4K real. Seja para restaurar lembranças de família, filmes antigos ou registros históricos, o VideoProc Converter AI reconstrói os detalhes e entrega resultados com alta definição, sem distorções ou perda de qualidade.

Se você tem DVDs caseiros antigos com imagem borrada, o VideoProc também oferece uma opção de conversão progressiva, que elimina o efeito serrilhado (desentrelaçamento) e melhora significativamente a qualidade visual.

Nos Macs, a nova versão V3 é até 80% mais rápida, graças à integração com Core ML nos Macs Intel e Neural Engine/Metal nos Apple Silicon.

Exemplos de uso:

Reviver vídeos caseiros e memórias para assistir ou compartilhar.

Aprimorar vídeos baixados ou comprimidos para edições ou redes sociais.

Restaurar gravações históricas para fins educativos ou institucionais.

Digitalizar DVDs para MP4 e eliminar serrilhados.

Melhorar vídeos de anime, animações ou conteúdos gerados por IA.

Oferta por tempo limitado: por apenas US$29,95, compre o VideoProc e leve quatro brindes exclusivos!

Interpolação de Quadros com IA – torne os seus vídeos mais suaves

A função Interpolação de Quadros utiliza algoritmos de inteligência artificial para criar novos quadros a partir dos existentes, aumentando a taxa de quadros do vídeo. Isso melhora a fluidez da imagem e permite até criar efeitos em câmera lenta.

Com modelos avançados de estimativa de movimento por IA, é possível multiplicar a taxa de quadros de duas até cinco vezes, tudo isso sem travamentos ou engasgos. Essa tecnologia é ideal para deixar os vídeos mais suaves e também para uniformizar gravações feitas com câmeras que usam diferentes taxas de quadros, facilitando a edição.

Além disso, o VideoProc Converter AI traz um prático modo de câmera lenta, que permite esticar seus vídeos com transições suaves de velocidade ou criar efeitos cinematográficos com facilidade.

Exemplos de uso:

Suavize vídeos antigos de DVD que travam, para assistir em uma tela grande, como iMac ou Apple TV.

Crie cenas em câmera lenta com visual profissional, perfeito para registrar uma manobra de skate ou momentos divertidos com as crianças.

Padronize vídeos gravados com diferentes taxas de quadros e facilite a edição em produções modernas.

Outros recursos de destaque

Além do aprimoramento de vídeos, o VideoProc Converter AI inclui diversas ferramentas extras, como melhoria de imagens com IA, conversão e compressão de formatos, digitalização de DVDs e muito mais. Tudo funciona de forma integrada e intuitiva, tornando o VideoProc uma solução completa e prática para quem busca uma suíte multimídia robusta.

Amplie, restaure e colorize fotos com o módulo de IA para imagens

O VideoProc Converter AI também conta com um módulo dedicado à IA para Imagens, com ferramentas de Super Resolução, Colorização e Restauração Facial.

Super resolução de imagens : amplia fotos antigas ou em baixa resolução de 2x a 4x, com suporte a resoluções de até 10K.

: amplia fotos antigas ou em baixa resolução de 2x a 4x, com suporte a resoluções de até 10K. Colorização de fotos : aplica cores vivas e realistas em imagens desbotadas ou em preto e branco.

: aplica cores vivas e realistas em imagens desbotadas ou em preto e branco. Restauração facial: remove riscos, manchas, olhos vermelhos e outras imperfeições de retratos, de forma automática e inteligente.

Seja para restaurar memórias preciosas ou montar álbuns digitais com qualidade, você obtém resultados nítidos e vibrantes — sem precisar de conhecimentos técnicos.

Um kit multimídia completo com IA

O VideoProc Converter AI é seu kit definitivo de inteligência artificial para vídeos, fotos, áudios e DVDs. Com ele, é possível melhorar, converter, ampliar, restaurar, colorizar, suavizar, comprimir, editar, baixar e remover ruídos dos seus arquivos.

Conversão de vídeo : compatível com mais de 420 formatos, como MP4 (H.264/HEVC), MOV, MKV, WebM, FLV e muito mais.

: compatível com mais de 420 formatos, como MP4 (H.264/HEVC), MOV, MKV, WebM, FLV e muito mais. 29 ferramentas de edição rápida : cortar, aparar, girar, inverter, alterar velocidade, aplicar efeitos, marcas d’água e outros ajustes.

: cortar, aparar, girar, inverter, alterar velocidade, aplicar efeitos, marcas d’água e outros ajustes. Download de mídia online (atualizado): o downloader foi totalmente aprimorado! Agora, mesmo com as novas criptografias do YouTube, você consegue baixar seus vídeos favoritos com facilidade.

Compre agora e receba quatro brindes exclusivos enquanto a promoção durar. Ou, se preferir, faça o upgrade para a licença de cinco dispositivos por apenas US$39,95 — ideal para famílias e criadores de conteúdo.