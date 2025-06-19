Navegue

Vazamento expõe mais de 16 bilhões de credenciais, incluindo Contas Apple

Infelizmente, vazamentos de dados são muito comuns hoje em dia — justamente por estarmos tão conectados. Contudo, uma descoberta recente impressiona pela quantidade de informações violadas.

Mais precisamente, o pessoal da Cybernews identificou um dos maiores vazamentos, com cerca de 16 bilhões de credenciais de login expostas — com 30 conjuntos de dados contendo de dezenas de milhões a mais de 3,5 bilhões de registros cada um.

Entre os logins vazados, temos Contas Apple (conhecidas anteriormente como IDs Apple), além acessos do Facebook, Google, GitHub e Telegram, por exemplo — todos eles de contas que não tiveram dados vazados anteriormente.

De acordo com os pesquisadores, esses vazamentos podem ocasionar em maiores campanhas de phishing, aquisições de contas, casos de ransomware e ataques de comprometimento de emails comerciais (Business Email Compromise, ou BEC).

O que é especialmente preocupante é a estrutura e a regência desses conjuntos de dados — não são apenas violações antigas que estão sendo recicladas. Esta é uma inteligência nova e que pode ser armada em escala.

Olhando pelo lado positivo, ao menos esses dados foram expostos por um período curto, mas não foi possível descobrir quem estava por trás dele.

Para se proteger, é claro, não custa lembrar: use senhas diferentes para cada um dos seus logins, autenticação de dois fatores para todas as suas contas, um bom gerenciador de senhas (como o NordPass ou o 1Password) e, claro, troque suas senhas assim com alguma frequência.

via 9to5Mac

