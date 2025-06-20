Navegue

Acionistas processam a Apple por adiamento dos recursos de IA da Siri

Lucas Miranda Magalhães
20/06/2025 • 18:32
O lançamento da Apple Intelligence segue dando dores de cabeça para a Maçã. Depois de duas ações judiciais envolvendo a divulgação de recursos de IA da Siri que foram adiados, a empresa foi alvo de mais um processo.

Desta vez, a ação coletiva veio de acionistas da própria Apple, que a acusaram de fraude por “minimizar o tempo necessário para integrar inteligência artificial avançada à sua assistente de voz Siri, prejudicando as vendas do iPhone e o preço das suas ações”.

Segundo a Reuters, eles sofreram perdas bilionárias no ano encerrado em 9 de junho (dia em que aconteceu a keynote de abertura da WWDC25), quando a Maçã anunciou diversos recursos e melhorias para os seus sistemas operacionais, mas apresentou poucas mudanças impactantes com foco na sua assistente de IA. O processo nomeia o CEO 1Chief executive officer, ou diretor executivo. Tim Cook, o CFO 2Chief financial officer, ou diretor financeiro. Kevan Parekh e o ex-CFO Luca Maestri como réus.

Liderados por Eric Tucker, os acionistas alegam que a Apple os levou a acreditar que a IA seria um fator-chave para o iPhone 16 após a WWDC24, quando lançou a Apple Intelligence para tornar a Siri mais poderosa e fácil de usar. Segundo eles, no entanto, a empresa não tinha um protótipo funcional dos recursos de IA da Siri, e era impossível acreditar que os recursos ficariam prontos ainda para a linha iPhone 16.

Os acionistas disseram que a verdade começou a aparecer em 7 de março, quando a Apple adiou algumas atualizações da Siri para 2026, e continuou durante a Worldwide Developers Conference deste ano, em 9 de junho, quando a avaliação da Apple sobre o progresso da IA ​​decepcionou os analistas.

As ações da Apple caíram quase um quarto desde o recorde histórico de 26 de dezembro de 2024, fazendo a empresa perder aproximadamente US$900 bilhões em valor de mercado.

O caso está registrado no Tribunal Distrital do Distrito Norte da Califórnia. A Apple não respondeu imediatamente aos pedidos de comentários.

via 9to5Mac

