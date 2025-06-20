API do iOS 26 permitirá compartilhar arquivos com o Android à la AirDrop

Entre as novidades anunciadas pela Apple para o iOS 26, está uma bastante interessante, mas que foi pouco repercutida: uma API para permitir que desenvolvedores disponibilizem em seus apps a tecnologia Wi-Fi Aware.

Para quem não conhece a tecnologia, ela permite usar o Wi-Fi para que dispositivos se conectem diretamente uns com os outros, sem a necessidade de acesso tradicional à internet — basicamente de forma bastante similar a como funciona o AirDrop, da própria Apple.

Como o Wi-Fi Aware possibilita troca de dados em alta velocidade entre dispositivos próximos (como smartphones e tablets), a disponibilidade dessa API pode ser vista como um afrouxamento das limitações de compartilhamento sem fio com dispositivos que não sejam da empresa.

Isso porque um determinado aplicativo poderá contar com uma espécie de AirDrop para compartilhamento de arquivos com outros dispositivos e, como o Wi-Fi Aware é um padrão aberto, os desenvolvedores (em teoria) poderão implementá-la também em seus apps para Android ou Windows.

Uma demonstração da empresa na WWDC25 mostra a tecnologia em ação. Ao abrir um app com suporte ao Wi-Fi Aware, ele exibirá uma lista com outros dispositivos com o app aberto e um código para que a conexão seja realizada com segurança e um certo nível de praticidade.

Como observado pelo iHelp BR, pode ser que a disponibilidade da API represente uma tentativa da Apple de enquadrar o iOS nas requisições de interoperabilidade da União Europeia, a qual já determinou que a Maçã deve permitir que terceiros façam uso de recursos de hardware dos iPhones.