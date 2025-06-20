Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 2 minuto

API do iOS 26 permitirá compartilhar arquivos com o Android à la AirDrop

Douglas Nascimento
20/06/2025 • 19:32
IOS 26

Entre as novidades anunciadas pela Apple para o iOS 26, está uma bastante interessante, mas que foi pouco repercutida: uma API 1Application programming interface, ou interface de programação de aplicações. para permitir que desenvolvedores disponibilizem em seus apps a tecnologia Wi-Fi Aware.

Publicidade

Para quem não conhece a tecnologia, ela permite usar o Wi-Fi para que dispositivos se conectem diretamente uns com os outros, sem a necessidade de acesso tradicional à internet — basicamente de forma bastante similar a como funciona o AirDrop, da própria Apple.

Posts relacionados

Como o Wi-Fi Aware possibilita troca de dados em alta velocidade entre dispositivos próximos (como smartphones e tablets), a disponibilidade dessa API pode ser vista como um afrouxamento das limitações de compartilhamento sem fio com dispositivos que não sejam da empresa.

Isso porque um determinado aplicativo poderá contar com uma espécie de AirDrop para compartilhamento de arquivos com outros dispositivos e, como o Wi-Fi Aware é um padrão aberto, os desenvolvedores (em teoria) poderão implementá-la também em seus apps para Android ou Windows.

YouTube video

Uma demonstração da empresa na WWDC25 mostra a tecnologia em ação. Ao abrir um app com suporte ao Wi-Fi Aware, ele exibirá uma lista com outros dispositivos com o app aberto e um código para que a conexão seja realizada com segurança e um certo nível de praticidade.

Como observado pelo iHelp BR, pode ser que a disponibilidade da API represente uma tentativa da Apple de enquadrar o iOS nas requisições de interoperabilidade da União Europeia, a qual já determinou que a Maçã deve permitir que terceiros façam uso de recursos de hardware dos iPhones.

Notas de rodapé

  • 1
    Application programming interface, ou interface de programação de aplicações.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
Post Ant.

Ingresso.com dá R$15 de desconto ao pagar por “F1” com o Apple Pay
Próx. Post

Apple cogita investir pesado em IA com compra da Perplexity
Posts relacionados