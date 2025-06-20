Apple ajuda estudantes a ganharem um Mac de seus pais em novo comercial [atualizado]

A tradicional promoção de volta às aulas da Apple já está rolando nos Estados Unidos e, para aproveitar, a empresa liberou hoje um comercial de nada menos que sete minutos(!) com uma “aula” de como jovens estudantes podem convencer os seus pais a comprarem um Mac.

Com o humor característico dos comerciais da Apple, a nova peça gira em torno de um palestrante (interpretado pelo comediante Martin Herlihy) em um auditório de uma universidade tentando ensinar aos jovens ali presentes táticas de convencimento que funcionem com seus responsáveis.

Entre os argumentos listados pelo palestrante como eficazes entre os mais velhos, está o do peso diminuto dos MacBooks Air — que, no caso do modelo de 13 polegadas, não passa muito de 1kg e, portanto, não destrói a coluna dos seus filhos enquanto eles estiverem carregando seus computadores para lá e para cá com uma mochila.

Não há preço para uma coluna saudável. Um dos principais fatores que afetam a saúde da coluna em adolescentes é, você adivinhou, o peso da mochila escolar. E o MacBook Air pesa apenas 1,2kg. Ei, talvez seus pais não se importem com a sua coluna. Duvido, né?

O apresentador também destaca, é claro, a performance dos chips Apple Silicon, além de cutucar os PCs com Windows com uma referência direta à famigerada “tela azul da morte” em certo ponto da “aula”.

Como o seu último argumento, o especialista cita que os pais dos estudantes podem adquirir um MacBook Air por apenas US$900 com o desconto da Apple para estudantes — economia que, de acordo com ele, torna-se ainda maior se considerarmos que, no “lado PC da Força”, também é necessário adquirir softwares de antivírus, backup, etc.

E não para por aí: a Apple também disponibilizou um PDF em seu site para estudantes com 45 razões personalizáveis pelas quais pais de estudantes devem comprar um Mac para os seus filhos. O documento está disponível em versões para PowerPoint, Google Apresentações (Slides) e, é claro, Keynote.

Atualização, por Rafael Fischmann 21/06/2025 às 17:30

Inexplicavelmente, apenas um dia depois, o comercial não está mais disponível no YouTube.

O MacRumors tentou contato com a Apple para entender o que houve, mas não obteve resposta. Especula-se que a repercussão inicial ao vídeo tenha sido bem negativa, mas não é certeza de que o motivo tenha sido esse.

