Apple cogita investir pesado em IA com compra da Perplexity

De acordo com informações da Bloomberg, a Apple está discutindo internamente uma potencial licitação para a compra da empresa de inteligência artificial Perplexity AI — algo que estaria em estágio inicial e poderá ou não resultar em uma oferta de compra por parte da Maçã.

Publicidade

Segundo a matéria, a ideia foi discutida e ponderada entre executivos-chave da Apple, como o chefe de fusões e aquisições da Maçã Adrian Perica e o chefe de serviços Eddy Cue, bem como com os principais responsáveis pela tomada de decisões referentes a assuntos relacionados a IA.

A possível compra, cuja oferta ainda não teria sido discutida com a Perplexity, ajudaria a Apple a desenvolver um mecanismo de busca baseado em IA — o que daria à empresa uma alternativa caso o acordo que mantém com o Google pelo buscador padrão do Safari seja barrado.

Inclusive, o jornalista Mark Gurman (que assina a matéria) acredita que uma decisão final sobre a possível compra só deverá acontecer quando a Justiça dos Estados Unidos der a palavra final sobre esse assunto no julgamento antitruste enfrentado pelo Google atualmente.

Uma compra de peso

Avaliada recentemente em US$14 bilhões, a Perplexity AI foi alvo de uma tentativa de compra fracassada por parte da Meta recentemente. Caso comprada pela Apple, seria a maior aquisição da história da empresa — título que atualmente pertence à Beats, comprada por US$3 bilhões.

Publicidade

Atrasada em relação a concorrentes na corrida pela IA generativa, a Apple tem avaliado também como alternativa não comprar a Perplexity por completo, mas juntar-se à empresa em uma parceria na qual a plataforma seria adicionada como uma opção de pesquisa de IA no Safari.

Cogitando também integrar a Perplexity AI à Siri, a Apple teria se reunido diversas vezes com a empresa nos últimos meses para avaliar sua tecnologia — um sinal de que a Maçã vem considerando um relacionamento próximo com ela em um futuro breve.