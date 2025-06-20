Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 2 minuto

Apple cogita investir pesado em IA com compra da Perplexity

Douglas Nascimento
20/06/2025 • 20:37
roballo/Depositphotos
Logo da Perplexity

De acordo com informações da Bloomberg, a Apple está discutindo internamente uma potencial licitação para a compra da empresa de inteligência artificial Perplexity AI — algo que estaria em estágio inicial e poderá ou não resultar em uma oferta de compra por parte da Maçã.

Publicidade

Segundo a matéria, a ideia foi discutida e ponderada entre executivos-chave da Apple, como o chefe de fusões e aquisições da Maçã Adrian Perica e o chefe de serviços Eddy Cue, bem como com os principais responsáveis pela tomada de decisões referentes a assuntos relacionados a IA.

Posts relacionados

A possível compra, cuja oferta ainda não teria sido discutida com a Perplexity, ajudaria a Apple a desenvolver um mecanismo de busca baseado em IA — o que daria à empresa uma alternativa caso o acordo que mantém com o Google pelo buscador padrão do Safari seja barrado.

Inclusive, o jornalista Mark Gurman (que assina a matéria) acredita que uma decisão final sobre a possível compra só deverá acontecer quando a Justiça dos Estados Unidos der a palavra final sobre esse assunto no julgamento antitruste enfrentado pelo Google atualmente.

Uma compra de peso

Avaliada recentemente em US$14 bilhões, a Perplexity AI foi alvo de uma tentativa de compra fracassada por parte da Meta recentemente. Caso comprada pela Apple, seria a maior aquisição da história da empresa — título que atualmente pertence à Beats, comprada por US$3 bilhões.

Publicidade

Atrasada em relação a concorrentes na corrida pela IA generativa, a Apple tem avaliado também como alternativa não comprar a Perplexity por completo, mas juntar-se à empresa em uma parceria na qual a plataforma seria adicionada como uma opção de pesquisa de IA no Safari.

Cogitando também integrar a Perplexity AI à Siri, a Apple teria se reunido diversas vezes com a empresa nos últimos meses para avaliar sua tecnologia — um sinal de que a Maçã vem considerando um relacionamento próximo com ela em um futuro breve.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
Post Ant.

API do iOS 26 permitirá compartilhar arquivos com o Android à la AirDrop
Próx. Post

iOS 26: novo ringtone, novidades na interface do Mail e mais!
Posts relacionados