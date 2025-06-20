Navegue

Apple explica como adotará etiqueta de eficiência energética da UE

Bruno Cardoso
20/06/2025 • 16:07
frederiquewacquier / Depositphotos
Etiqueta de eficiência energética

Em abril, falamos aqui que a União Europeia havia anunciado uma etiqueta de eficiência energética para smartphones e tablets muito parecida com a do Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Procel), velha conhecida dos brasileiros.

Pois bem, a Apple esclareceu exatamente como vai adotar essa etiqueta (que entra em vigor hoje) tanto online quanto nas embalagens dos seus dispositivos, além de ter detalhado como conduzirá os testes de eficiência energética.

Em um documento de 44 páginas [PDF], a empresa disse que todos os modelos de iPhone vendidos atualmente foram bem o suficiente em seus testes para conseguir a nota mais alta estabelecida pela etiqueta (A), mas que escolheu diminuí-la voluntariamente para B por precaução — lembrando que esse ranking vai até a letra G.

Segundo a companhia, isso foi necessário para protegê-la contra certas ambiguidades presentes nas regras da UE — as quais abrem a possibilidade de terceiros conduzirem os mesmos testes depois e obterem dados diferentes por conta das diferenças de metodologia. O mesmo vale para a nota de resistência dos aparelhos a quedas livres repetidas.

Além de fornecer dados sobre consumo, a etiqueta traz informações sobre a vida útil da bateria (ou seja, quantos ciclos completos ela suporta), o seu nível de reparabilidade, a sua resistência a impactos e a sua classificação de proteção contra água e poeira.

Essa etiqueta poderá ser conferida online pelas páginas dos produtos da Apple, que contarão com um ícone colorido que, quando clicado/tocado, levará o usuário até essas informações. Além disso, a empresa também incluirá uma versão impressa da etiqueta com o dispositivo.

A etiqueta será ainda acompanhada de uma product information sheet [PDF], algo como “ficha de informações do produto”, que fornecerá uma visão geral das características do dispositivo.

Mais informações sobre as etiquetas da UE podem ser conferidas nessa página.

via MacRumors

Bruno Cardoso
Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
