Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 2 minuto

Diretor de “Extermínio 3” fala sobre como foi usar iPhones para gravar o filme

Douglas Nascimento
20/06/2025 • 11:01

O diretor do filme “Extermínio 3” (“28 Years Later”) — aguardada continuação da franquia que teve início com “Extermínio” (“28 Days Later”), em 2000 — Danny Boyle, revelou recentemente em uma entrevista à WIRED mais detalhes sobre como foi usar iPhones para gravar o mais novo capítulo da franquia, que já tem o histórico de usar equipamentos menos tradicionais em suas produções.

Publicidade

Basicamente, eles prepararam um equipamento enorme em formato semicircular capaz de apontar nada menos que 20 iPhones 15 Pro Max de uma única vez para o sujeito da filmagem — todos eles equipados com acessórios especiais para tornar as filmagens mais profissionais.

Boyle explicou um pouco essa técnica e afirmou que a matriz de smartphones permitiu à equipe capturar cenas de ações complexas e de vários ângulos ao mesmo tempo, bem como recriar efeitos como o clássico bullet time, de “Matrix” (1999).

Mas o uso dos aparelhos da Maçã não se restringiu a essa plataforma em específico, com o iPhone tendo sido a “câmera principal” do longa e essencial em cenas e ambientes mais difíceis, os quais seriam inacessíveis e difíceis de serem capturados por câmeras comuns.

Publicidade

“Filmar com iPhones nos permitiu nos mover sem grandes quantidades de equipamentos”, disse ele, afirmando que a equipe foi capaz de se mover rápida e levemente em determinadas áreas — como o deserto selvagem de Northumbria, onde é ambientado o longa.

Versatilidade é tudo

Além disso, o diretor afirmou que os atores reagiram de maneira ligeiramente diferente ao serem filmados com iPhones. O fato de ser um dispositivo familiar também permitiu algumas coisas diferentes, como entregar o aparelho para que eles gravassem em primeira pessoa.

Como ponto negativo, ele cita a simplicidade do software de câmera do iPhone, que foca automaticamente em determinado assunto — o que pode ser um problema no cinema. “O drama muitas vezes não segue necessariamente onde está a luz mais brilhante ou o maior objeto”, disse o diretor.

Publicidade

No entanto, essas limitações acabaram sendo menos relevantes que as vantagens do smartphone — como a possibilidade de filmar em 4K a até 60 quadros por segundo usando uma câmera bem mais leve e versátil do que as utilizadas nas filmagens do primeiro filme.

iPhones 16 Pro e 16 Pro Max (miniatura)
Comprar iPhones 16 Pro e 16 Pro Max de Apple Preço à vista: a partir de R$9.449,10
Preço parcelado: a partir de R$10.499,00 em até 12x
Cores: Titânio-deserto, Titânio natural, Titânio branco ou Titânio preto
Capacidades: 128GB, 256GB, 512GB ou 1TB
iPhones 16 e 16 Plus (miniatura)
Comprar iPhones 16 e 16 Plus de Apple Preço à vista: a partir de R$7.019,10
Preço parcelado: a partir de R$7.799,00 em até 12x
Cores: ultramarino, verde-acinzentado, rosa, branco ou preto
Capacidades: 128GB, 256GB ou 512GB
iPhone 16e (miniatura)
Comprar iPhone 16e de Apple Preço à vista: a partir de R$5.219,10
Preço parcelado: a partir de R$5.799,00 em até 12x
Cor: branco ou preto
Capacidade: 128GB, 256GB ou 512GB

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
Post Ant.

WhatsApp testa opção para “levantar a mão” em chamadas e auxílio de escrita com IA no iOS
Próx. Post

Apple ajuda estudantes a ganharem um Mac de seus pais em novo comercial [atualizado]
Posts relacionados