Diretor de “Extermínio 3” fala sobre como foi usar iPhones para gravar o filme

O diretor do filme “Extermínio 3” (“28 Years Later”) — aguardada continuação da franquia que teve início com “Extermínio” (“28 Days Later”), em 2000 — Danny Boyle, revelou recentemente em uma entrevista à WIRED mais detalhes sobre como foi usar iPhones para gravar o mais novo capítulo da franquia, que já tem o histórico de usar equipamentos menos tradicionais em suas produções.

Basicamente, eles prepararam um equipamento enorme em formato semicircular capaz de apontar nada menos que 20 iPhones 15 Pro Max de uma única vez para o sujeito da filmagem — todos eles equipados com acessórios especiais para tornar as filmagens mais profissionais.

Boyle explicou um pouco essa técnica e afirmou que a matriz de smartphones permitiu à equipe capturar cenas de ações complexas e de vários ângulos ao mesmo tempo, bem como recriar efeitos como o clássico bullet time, de “Matrix” (1999).

Mas o uso dos aparelhos da Maçã não se restringiu a essa plataforma em específico, com o iPhone tendo sido a “câmera principal” do longa e essencial em cenas e ambientes mais difíceis, os quais seriam inacessíveis e difíceis de serem capturados por câmeras comuns.

“Filmar com iPhones nos permitiu nos mover sem grandes quantidades de equipamentos”, disse ele, afirmando que a equipe foi capaz de se mover rápida e levemente em determinadas áreas — como o deserto selvagem de Northumbria, onde é ambientado o longa.

Versatilidade é tudo

Além disso, o diretor afirmou que os atores reagiram de maneira ligeiramente diferente ao serem filmados com iPhones. O fato de ser um dispositivo familiar também permitiu algumas coisas diferentes, como entregar o aparelho para que eles gravassem em primeira pessoa.

Como ponto negativo, ele cita a simplicidade do software de câmera do iPhone, que foca automaticamente em determinado assunto — o que pode ser um problema no cinema. “O drama muitas vezes não segue necessariamente onde está a luz mais brilhante ou o maior objeto”, disse o diretor.

No entanto, essas limitações acabaram sendo menos relevantes que as vantagens do smartphone — como a possibilidade de filmar em 4K a até 60 quadros por segundo usando uma câmera bem mais leve e versátil do que as utilizadas nas filmagens do primeiro filme.

