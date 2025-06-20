Foxconn fabricará chassis para iPhones pela primeira vez na Índia

A Foxconn, parceria de produção da Apple, está em via de inaugurar uma nova fábrica na Índia este ano, a qual estará localizada em Oragadam, no estado de Tamil Nadu. As informações são do The Economic Times.

Nem a Foxconn e nem a Apple comentaram esses planos, mas fontes anônimas da reportagem disseram que a fornecedora quer produzir chassis para iPhones na sua nova unidade. A Tata Electronics, porém, já produz esse componente na Índia e continuará sendo a principal parceria de fornecimento local da Maçã.

Ainda de acordo com as informações, essa será uma unidade separada daquela que a Foxconn já opera no país e ficará próxima à sua futura fábrica de montagem de módulos de tela, que está em “estágios avançados” de implantação.

Além de ser mais um exemplo da expansão da Foxconn na Índia para a fabricação de componentes de iPhones, a notícia também representa a primeira vez que a empresa fabrica chassis no país.

A Foxconn também obteve aprovação do governo indiano para construir uma nova fábrica de semicondutores. A previsão é de que ela seja construída em Uttar Pradesh, no norte da Índia, e comece a operar até 2027.

via 9to5Mac