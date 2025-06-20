Navegue

Leitura de 2 minuto

Ingresso.com dá R$15 de desconto ao pagar por “F1” com o Apple Pay

Yan Avelino
20/06/2025 • 18:45
Ingresso.com dá R$15 de desconto no ingresso de "F1" ao pagar com Apple Pay

A contagem regressiva já começou! “F1 – O Filme” chegará aos cinemas brasileiros na próxima quinta-feira (26/6) e, segundo a Apple, promete colocar todo mundo na pista com uma história cheia de velocidade, adrenalina e muita emoção.

Para quem já está se preparando pra garantir um ingresso, uma boa notícia: a Ingresso.com está com uma promoção exclusiva. Usando o Apple Pay na hora da compra, é possível ganhar R$15 de desconto; basta usar o código APPLEPAY15.

A campanha funciona tanto no site quanto no app, mas estará disponível para as compras feitas até o próximo domingo (22/6) e vale exclusivamente para ingressos do filme original da Maçã; ainda não há, inclusive, data para que ele chegue ao Apple TV+.

O longa tem direção de Joseph Kosinski, o mesmo de “Top Gun: Maverick”, e traz Brad Pitt no papel de Sonny Hayes, uma lenda da Fórmula 1 que decide sair da aposentadoria para ajudar uma equipe em crise e assumir o papel de mentor de um jovem piloto, Joshua Pearce, interpretado por Damson Idris.

YouTube video

O elenco também conta com nomes como Kerry Condon, Javier Bardem, Tobias Menzies, Sarah Niles, Kim Bodnia e Samson Kayo. O roteiro é assinado por Ehren Kruger, que também está na produção ao lado de Pitt, Penni Thow, Jerry Bruckheimer, Chad Oman, Joseph Kosinski, Dede Gardner e Jeremy Kleiner.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

Yan Avelino
Natural de Recife (PE), é graduado em Jornalismo pela UNINASSAU. Amante das artes e da tecnologia, foi repórter do Portal Tracklist e do Tecnoblog. Conheceu a Apple aos 13 anos, quando ganhou seu primeiro iPhone, um 3GS. No tempo livre, gosta de ler um bom suspense ou de assistir a episódios de seus reality shows favoritos.
