Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 2 minuto

iOS 26: novo ringtone, novidades na interface do Mail e mais!

Confira outras novidades do iOS 26 e do iPadOS 26!
Luiz Gustavo Ribeiro
20/06/2025 • 21:13

O ciclo da primeira versão beta do iOS 26 e dos próximos sistemas operacionais da Apple, anunciados na keynote de abertura da WWDC25, está quase chegando ao fim.

Publicidade

Isso significa que as novidades descobertas mais recentemente pelos testadores já não são mais tão numerosas — pelo menos até chegada da segunda versão beta, que deverá ser liberada em breve.

Vamos conferir, portanto, quais outras mudanças foram vistas até agora.

Posts relacionados

iOS 26

Efeito dos ícones na Tela de Início

Ao deslizar a Tela Bloqueada para cima rapidamente, os ícones na Tela de Início saltam de forma ainda mais visível do que se você deslizar para cima devagar ou mesmo na velocidade normal.

Um pequeno, mas interessante detalhe no iOS 26: os ícones da Tela de Início saltam mais se você deslizar para cima mais rápido.

Nova interface para mover mensagens no Mail

Interface para arquivar mensagens no Mail

Ringtone “escondido”

Um “novo” toque está “escondido” no iOS 26. Ele é uma versão alternativa do Reflexo (Reflection), que tem sido o ringtone padrão desde o lançamento do iPhone X, em 2017.

Publicidade

Ele foi descoberto no código da primeira versão beta, mas permanece oculto — então não está claro se a Apple o lançará em uma versão beta posterior do iOS 26 ou se será algo exclusivo para os novos iPhones.

O iOS 26 tem um novo ringtone cristalino chamado “ReflectionAlt1-EncoreRemix”.
Ainda não está disponível na versão beta, mas está presente no sistema de arquivos. Talvez seja exclusivo para o “iPhone 17”?

iPadOS 26

Redimensionar janelas próximas

No iPadOS 26, se você posicionar dois apps lado a lado, uma alça de redimensionamento aparecerá, permitindo que você redimensione as duas janelas ao mesmo tempo. Isso funciona tanto no modo de apps em janelas quanto no modo Organizador Visual.

Como dissemos, o próximo ciclo de betas não deverá demorar para aterrissar. Nesse caso, ele trará ainda mais novidades — e nós estaremos de olho em tudo! 😊

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
Post Ant.

Apple cogita investir pesado em IA com compra da Perplexity
Próx. Post

Promoções na App Store: Marine Box, Invert – Tile Flipping Puzzles, A Raposa Feliz e mais!
Posts relacionados