iOS 26: novo ringtone, novidades na interface do Mail e mais!

O ciclo da primeira versão beta do iOS 26 e dos próximos sistemas operacionais da Apple, anunciados na keynote de abertura da WWDC25, está quase chegando ao fim.

Isso significa que as novidades descobertas mais recentemente pelos testadores já não são mais tão numerosas — pelo menos até chegada da segunda versão beta, que deverá ser liberada em breve.

Vamos conferir, portanto, quais outras mudanças foram vistas até agora.

iOS 26

Efeito dos ícones na Tela de Início

Ao deslizar a Tela Bloqueada para cima rapidamente, os ícones na Tela de Início saltam de forma ainda mais visível do que se você deslizar para cima devagar ou mesmo na velocidade normal.

A small but interesting detail in iOS 26: Home Screen icons bounce more if you swipe up faster. pic.twitter.com/3tbeuEbXvB — Beta Profiles (@BetaProfiles) June 19, 2025 Um pequeno, mas interessante detalhe no iOS 26: os ícones da Tela de Início saltam mais se você deslizar para cima mais rápido.

Nova interface para mover mensagens no Mail

Ringtone “escondido”

Um “novo” toque está “escondido” no iOS 26. Ele é uma versão alternativa do Reflexo (Reflection), que tem sido o ringtone padrão desde o lançamento do iPhone X, em 2017.

Ele foi descoberto no código da primeira versão beta, mas permanece oculto — então não está claro se a Apple o lançará em uma versão beta posterior do iOS 26 ou se será algo exclusivo para os novos iPhones.

iOS 26 has a glassy new ringtone called "ReflectionAlt1-EncoreRemix"



It's not live yet in the beta but it is present in the filesystem. Perhaps an iPhone 17 exclusive? pic.twitter.com/TxEAz9Ro6F — Aaron (@aaronp613) June 20, 2025 O iOS 26 tem um novo ringtone cristalino chamado “ReflectionAlt1-EncoreRemix”.

Ainda não está disponível na versão beta, mas está presente no sistema de arquivos. Talvez seja exclusivo para o “iPhone 17”?

iPadOS 26

Redimensionar janelas próximas

In iPadOS 26, if you place two apps next to each other, a grabber will appear, allowing you to resize the two windows at the same time. This works in Windowed Apps mode, as well as in State Manager mode. pic.twitter.com/Piag3XGZzG — JM (@JohnnyMorlin) June 19, 2025 No iPadOS 26, se você posicionar dois apps lado a lado, uma alça de redimensionamento aparecerá, permitindo que você redimensione as duas janelas ao mesmo tempo. Isso funciona tanto no modo de apps em janelas quanto no modo Organizador Visual.

Como dissemos, o próximo ciclo de betas não deverá demorar para aterrissar. Nesse caso, ele trará ainda mais novidades — e nós estaremos de olho em tudo! 😊