iOS 26: novo ringtone, novidades na interface do Mail e mais!

O ciclo da primeira versão beta do iOS 26 e dos próximos sistemas operacionais da Apple, anunciados na keynote de abertura da WWDC25, está quase chegando ao fim.
Isso significa que as novidades descobertas mais recentemente pelos testadores já não são mais tão numerosas — pelo menos até chegada da segunda versão beta, que deverá ser liberada em breve.
Vamos conferir, portanto, quais outras mudanças foram vistas até agora.
iOS 26
Efeito dos ícones na Tela de Início
Ao deslizar a Tela Bloqueada para cima rapidamente, os ícones na Tela de Início saltam de forma ainda mais visível do que se você deslizar para cima devagar ou mesmo na velocidade normal.
Nova interface para mover mensagens no Mail
Ringtone “escondido”
Um “novo” toque está “escondido” no iOS 26. Ele é uma versão alternativa do Reflexo (Reflection), que tem sido o ringtone padrão desde o lançamento do iPhone X, em 2017.
Ele foi descoberto no código da primeira versão beta, mas permanece oculto — então não está claro se a Apple o lançará em uma versão beta posterior do iOS 26 ou se será algo exclusivo para os novos iPhones.
iPadOS 26
Redimensionar janelas próximas
Como dissemos, o próximo ciclo de betas não deverá demorar para aterrissar. Nesse caso, ele trará ainda mais novidades — e nós estaremos de olho em tudo! 😊