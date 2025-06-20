“iPhone 17” de entrada poderá ter opções nas cores roxa e/ou verde

O leaker conhecido com Majin Bu [@MajinBuOfficial] disse hoje em uma publicação no seu blog pessoal que a Apple está testando duas “novas” cores para o modelo de entrada dos “iPhones 17”: roxa e/ou verde.

Publicidade

Apesar desses testes, é bem possível que vejamos apenas uma delas sair do papel em setembro, que é quando os novos smartphones da Maçã deverão ser lançados. E, ao que tudo indica, o mais provável é que a alternativa escolhida acabe sendo a cor roxa, que já fez bastante sucesso em modelos anteriores do iPhone.

A Apple, vale notar, já vendeu dispositivos com essas opções de cores no passado — inclusive numa mesma linha. O iPhone 12, por exemplo, foi lançado com a cor vende entre as opções de acabamento disponíveis, mas depois também ganhou uma variante roxa como uma atualização de meio de ciclo.

Atualmente, os iPhones 16 e 16 Plus são vendidos nas cores ultramarino (que lembra um roxo azulado), verde-acinzentado, rosa, branco e preto.

Divulgação/Apple

E aí, qual dessas duas cores você gostaria ver em setembro? Comente!

Comprar iPhones 16 e 16 Plus de Apple Preço à vista: a partir de R$7.019,10

Preço parcelado: a partir de R$7.799,00 em até 12x

Cores: ultramarino, verde-acinzentado, rosa, branco ou preto

Capacidades: 128GB, 256GB ou 512GB

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.