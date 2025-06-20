Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

“iPhone 17” de entrada poderá ter opções nas cores roxa e/ou verde

Bruno Cardoso
20/06/2025 • 12:39
Conceitos de iPhones 17 roxo e verde.

O leaker conhecido com Majin Bu [@MajinBuOfficial] disse hoje em uma publicação no seu blog pessoal que a Apple está testando duas “novas” cores para o modelo de entrada dos “iPhones 17”: roxa e/ou verde.

Publicidade

Apesar desses testes, é bem possível que vejamos apenas uma delas sair do papel em setembro, que é quando os novos smartphones da Maçã deverão ser lançados. E, ao que tudo indica, o mais provável é que a alternativa escolhida acabe sendo a cor roxa, que já fez bastante sucesso em modelos anteriores do iPhone.

Posts relacionados

A Apple, vale notar, já vendeu dispositivos com essas opções de cores no passado — inclusive numa mesma linha. O iPhone 12, por exemplo, foi lançado com a cor vende entre as opções de acabamento disponíveis, mas depois também ganhou uma variante roxa como uma atualização de meio de ciclo.

Atualmente, os iPhones 16 e 16 Plus são vendidos nas cores ultramarino (que lembra um roxo azulado), verde-acinzentado, rosa, branco e preto.

Linha com todas as cores dos iPhones 16
Divulgação/Apple

E aí, qual dessas duas cores você gostaria ver em setembro? Comente!

iPhones 16 e 16 Plus (miniatura)
Comprar iPhones 16 e 16 Plus de Apple Preço à vista: a partir de R$7.019,10
Preço parcelado: a partir de R$7.799,00 em até 12x
Cores: ultramarino, verde-acinzentado, rosa, branco ou preto
Capacidades: 128GB, 256GB ou 512GB

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Bruno Cardoso
Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
Post Ant.

Meta lança nova categoria de óculos inteligentes em parceria com a Oakley
Próx. Post

Foxconn fabricará chassis para iPhones pela primeira vez na Índia
Posts relacionados