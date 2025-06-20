MacMagazine no Ar #636: “homeOS”, nova Siri no iOS 26.4, “AirPods Pro 3” em 2026, recall de Macs mini (M2) e mais!

E hoje é dia de MacMagazine no Ar! 😃 Esta é a 636ª edição do nosso podcast.
Participantes do dia
- Rafael Fischmann [@rfischmann]
- Eduardo Marques [@eduardomarques]
A edição é obra do Eduardo Garcia [@edugarcya].
Pauta do episódio
00:00Introdução
06:39“homeOS” poderá ser lançado no início de 2026; nova Siri, também
15:25“AirPods Pro 3” poderão mesmo chegar apenas em 2026, aponta Jeff Pu
23:48Apple anuncia recall de Macs mini (M2) afetados por falha de energia
29:04iOS 18.6, iPadOS 18.6, macOS 15.6, watchOS 11.6, tvOS 18.6 e visionOS 2.6 ganham primeiras betas
36:09Encerramento
Nosso podcast está disponível no Apple Podcasts, no Spotify, no Amazon Music, no Deezer, no Google Podcasts, num perfil do portal SoundCloud ou diretamente num feed RSS.
Links citados no episódio
Gravação ao vivo
Todas as nossas gravações do podcast são transmitidas ao vivo pelo YouTube, com interação via (Super) Chats.
Gravação: 19 de junho de 2025
Duração: 38min06
Trilha sonora: Metric