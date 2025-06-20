Meta lança nova categoria de óculos inteligentes em parceria com a Oakley

A Meta anunciou hoje o lançamento da sua mais nova categoria de óculos inteligentes. Desta vez a parceria não é com a Ray-Ban, e sim com a Oakley — famosa marca de roupas e acessórios esportivos.

Publicidade

Capazes de capturar vídeos em 3K e com certificação IPX4, os óculos têm um design baseado na filosofia HSTN da empresa e, segundo a Meta, representam a “próxima evolução dos óculos com inteligência artificial (IA)”.

Com uma câmera frontal, alto-falantes e microfones integrados, os óculos poderão ser usados para capturar imagens e vídeos sem usar as mãos, bem como ouvir músicas e podcasts, atender chamadas e falar com a Meta AI.

Um dos muitos pontos positivos do produto é a sua bateria, que pode durar até 8 horas em uso moderado ou até 19 horas quando em espera, caso eles estejam inicialmente completamente recarregados.

Também será possível obter uma carga de 50% os recarregando por apenas 20 minutos. A case de carregamento que os acompanham, por sua vez, pode fornecer até 48 horas de autonomia para o produto.

Publicidade

A Meta vem chamando essa nova categoria de óculos Performance AI, uma vez que eles foram pensados para ajudar atletas a obter insights imediatos da Meta AI para ajudá-los em suas atividades diárias.

Um exemplo dado pela empresa foi o de um atleta de golfe, o qual poderia questionar à inteligência artificial o quão forte está o vento para entender como isso poderá afetar a sua tacada.

A Meta lançará primeiro uma edição limitada do produto, com detalhes em ouro e lentes polares 24K PRIZM douradas. Ela estará disponível para encomenda já a partir de 11 de julho, por US$500.

Previstas para serem disponibilizadas inicialmente em 15 países (o Brasil, como de costume, está de fora), outras variantes com diferentes combinações de cores serão vendidas futuramente por US$400.