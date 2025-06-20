Navegue

O que fazer se o Mac estiver reiniciando depois do repouso

Pedro Henrique Nunes
20/06/2025 • 07:30
Foto de Ishtiaq Khan Parag na Unsplash
Enquanto não estiver usando o seu Mac, a Apple permite que você coloque-o em repouso (sleep). Assim, ele permanecerá ativo, mas consumindo muito menos energia do que se estivesse ativo.

Porém, certos usuários podem enfrentar problemas relacionados a isso — mais precisamente, observar que o sistema operacional é reiniciado após acordar o Mac.

Veja o que pode ser feito para resolver essa situação! 👨‍💻

  • Retire todos os periféricos que estão conectados ao computador, como mouses, teclados e outros.
  • Desative a opção “Despertar para o acesso de rede”, abrindo os Ajustes do Sistema, clicando em “Bateria” e indo em “Opções…”. Use o menu suspenso ao lado da opção e escolha “Nunca”.

Essas dicas lhe ajudaram? 😊

via iDownloadBlog

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
