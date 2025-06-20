O que fazer se o Mac estiver reiniciando depois do repouso

Enquanto não estiver usando o seu Mac, a Apple permite que você coloque-o em repouso (sleep). Assim, ele permanecerá ativo, mas consumindo muito menos energia do que se estivesse ativo.
Porém, certos usuários podem enfrentar problemas relacionados a isso — mais precisamente, observar que o sistema operacional é reiniciado após acordar o Mac.
Veja o que pode ser feito para resolver essa situação! 👨💻
- Retire todos os periféricos que estão conectados ao computador, como mouses, teclados e outros.
- Desative a opção “Despertar para o acesso de rede”, abrindo os Ajustes do Sistema, clicando em “Bateria” e indo em “Opções…”. Use o menu suspenso ao lado da opção e escolha “Nunca”.
- Coloque o seu Mac no Modo de Segurança.
- Resete o SMC (System Management Controller ou Controlador de Gestão do Sistema).
- Execute o Diagnóstico Apple na máquina, a fim de verificar se há algo de errado com ela.
- Abra o Monitor de Atividade (Activity Monitor) e verifique se não há algum processo que pode estar consumindo uma energia incomum da máquina.
- Como última medida, mais drástica, faça uma instalação limpa do macOS.
Essas dicas lhe ajudaram? 😊
via iDownloadBlog