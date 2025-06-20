Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 2 minuto

O que fazer se o Mac repousar ou despertar de forma inesperada

Pedro Henrique Nunes
20/06/2025 • 08:00
Foto de tim tdd na Unsplash
MacBook com a tampa fechada

Se você usa a função de repouso (sleep) no seu Mac — de forma com que ele economize energia enquanto não estiver sendo usado, sabe que isso é essencial para a sua experiência com um computador Apple.

Publicidade

Porém, caso a sua máquina não esteja repousando quando esperado ou desperte de forma inesperada, separamos algumas dicas que podem lhe ajudar em situações como essas.

Confira os detalhes a seguir! 👨‍💻

  • Confira os ajustes de repouso do Mac, de maneira com que eles estejam da maneira como você deseja. Para isso, abra os Ajustes do Sistema e clique em “Tela Bloqueada”. Faça os ajustes necessários em “Quando o computador estiver usando a bateria, desligar a tela em caso de inatividade” e em “Quando o computador estiver conectado à alimentação, desligar a tela em caso de inatividade”.
  • Veja se outros usuários estão despertando o seu Mac remotamente para usar os seus recursos compartilhados:
    • Em notebooks: vá até “Bateria”, escolha “Opções…”, clique no menu local ao lado de “Despertar para o acesso de rede” e escolha “Nunca”.
    • Em computadores de mesa: acesse “Economizador de Energia” e desative “Despertar para o acesso de rede”.
  • Se estiver usando serviços compartilhados no Mac, isso pode impedir o computador de entrar em repouso. Ainda nos Ajustes do Sistema, clique em “Geral”, vá até “Compartilhamento” e desative os serviços que não precisa usar.
  • Alguns processos em execução em segundo plano também podem impedir o Mac de repousar. Abra o Monitor de Atividade (Activity Monitor) e clique na aba “CPU” para tentar entender melhor esse cenário.
  • Inicie o Mac no Modo de Segurança.
  • Resete o SMC (System Management Controller ou Controlador de Gestão do Sistema).
  • Desconecte dispositivos externos que estejam plugados ao Mac.

Deu tudo certo na sua máquina depois dessas dicas? Esperamos que sim! 😉

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
Post Ant.

O que fazer se o Mac estiver reiniciando depois do repouso
Próx. Post

Perth City: Apple inaugurará nova loja na Austrália em 27 de junho
Posts relacionados