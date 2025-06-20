O que fazer se o Mac repousar ou despertar de forma inesperada

Se você usa a função de repouso (sleep) no seu Mac — de forma com que ele economize energia enquanto não estiver sendo usado, sabe que isso é essencial para a sua experiência com um computador Apple.

Porém, caso a sua máquina não esteja repousando quando esperado ou desperte de forma inesperada, separamos algumas dicas que podem lhe ajudar em situações como essas.

Confira os detalhes a seguir! 👨‍💻

Confira os ajustes de repouso do Mac, de maneira com que eles estejam da maneira como você deseja. Para isso, abra os Ajustes do Sistema e clique em “Tela Bloqueada”. Faça os ajustes necessários em “Quando o computador estiver usando a bateria, desligar a tela em caso de inatividade” e em “Quando o computador estiver conectado à alimentação, desligar a tela em caso de inatividade”.

Veja se outros usuários estão despertando o seu Mac remotamente para usar os seus recursos compartilhados: Em notebooks : vá até “Bateria”, escolha “Opções…”, clique no menu local ao lado de “Despertar para o acesso de rede” e escolha “Nunca”. Em computadores de mesa : acesse “Economizador de Energia” e desative “Despertar para o acesso de rede”.

Se estiver usando serviços compartilhados no Mac, isso pode impedir o computador de entrar em repouso. Ainda nos Ajustes do Sistema, clique em “Geral”, vá até “Compartilhamento” e desative os serviços que não precisa usar.

Alguns processos em execução em segundo plano também podem impedir o Mac de repousar. Abra o Monitor de Atividade (Activity Monitor) e clique na aba “CPU” para tentar entender melhor esse cenário.

Inicie o Mac no Modo de Segurança.

Resete o SMC (System Management Controller ou Controlador de Gestão do Sistema).

Desconecte dispositivos externos que estejam plugados ao Mac.

Deu tudo certo na sua máquina depois dessas dicas? Esperamos que sim! 😉